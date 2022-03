Anabel Pantoja, ¿marcha atrás en su ruptura con Omar Sánchez?: "¿Qué he hecho?"

Anabel Pantoja estrenó este lunes nueva sección en Sálvame, 'La cápsula', donde recordó los momentos más importantes de su vida entre los que, obviamente, entran los recorridos con el que aún es su marido pese a la ruptura, Omar Sánchez.

La influencer se emocionó al recordar su historia de amor, y se mostró realmente contrariada acerca de la decisión que ha tomado respecto a su separación, haciendo saltar todas las alarmas.

"Es un tío que no me merezco. A veces digo: '¿Qué he hecho? Que me he separado, que todo se ha ido al garete'", dijo la colaboradora, dejando entrever que, quizá, se esté replanteando su decisión.

"He sido superfeliz, fue una persona que no voy a poder quitarme nunca de mi vida, es el único que me quiere, que me cuida, que está pendiente de mí y me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano", dijo de su 'negro'.

Además, la colaboradora destacó que el punto de inflexión en su relación fue el paso del surfista por Supervivientes. "Ahí cambió todo un poco", reconoció.

Sobre el futuro, afirmó: "Si no sé lo que voy a cenar esta noche, imagínate si voy a saber lo que voy a hacer mañana. No creo en la felicidad 100% ni en el amor eterno al 100% ni en la vida al 100%. Creo en ser feliz cada día. Lucharé por ser feliz cada día y cuando acabe el día decir: 'lo he hecho bien'".