Zelenski: "Me quedo en Kiev, no me escondo, no le tengo miedo a nadie"

En un nuevo mensaje en vídeo publicado a través de sus redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes por la noche que tiene intención de permanecer en Kiev: "Me quedo en Kiev, no me escondo, no le tengo miedo a nadie", afirmó, tras mostrar la vista desde una de las ventanas de su oficina, para demostrar que se encuentra en la capital ucraniana.

"Lunes, noche... Ya sabes, solíamos decir: el lunes es un día difícil. Hay una guerra en el país. Así que todos los días son lunes", comenzó diciendo Zelenski, de acuerdo con la transcripción al inglés de su discurso, facilitada por la Oficia de la Presidencia de Ucrania. "Y ahora estamos acostumbrados a que todos los días y todas las noches sean así", añadió.

"Hoy es la decimosegunda noche de nuestra lucha, de nuestra defensa", continuó. "Estamos todos sobre el terreno, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Estoy en Kiev. Mi equipo está conmigo. La defensa territorial está sobre el terreno. Los militares están en sus posiciones. Nuestros héroes... Médicos, socorristas, transportistas, diplomáticos, periodistas...", dijo.

"Todo el mundo, todos estamos en guerra. Todos contribuimos a nuestra victoria, que definitivamente se logrará. Por la fuerza de las armas y de nuestro ejército. Por la fuerza de las palabras y de nuestra diplomacia. Por la fuerza del espíritu, que tenemos los primeros, los segundos y cada uno de nosotros", prosiguió.

"No retrocedemos"

"Echad un vistazo a nuestro país hoy. Chaplynka, Melitopol, Tokmak, Novotroitske y Jersón. Starobilsk. En todas partes la gente se defendió, aunque allí no tienen armas. Pero esta es nuestra gente, y por eso tienen armas. Tienen coraje. Dignidad. Y de ahí la capacidad de salir y decir: estoy aquí, esto es mío y no lo voy a regalar. Mi ciudad. Mi comunidad. Mi Ucrania", dijo Zelenski.

"Cada hombre y mujer ucranianos que protestaron contra los invasores ayer, hoy y protestarán mañana son héroes", afirmó el presidente ucraniano. "Gritamos a los invasores junto con vosotros. Estamos en las plazas y las calles con vosotros. Y, con vosotros, no tenemos miedo cuando los invasores abren fuego y tratan de ahuyentar a todos. Vosotros no retrocedéis, nosotros no retrocedemos", agregó.

"En el sur de nuestro país -afirmó Zelenski- se ha desarrollado un movimiento nacional, una poderosa manifestación de ucranianidad, como nunca habíamos visto en las calles y plazas allí. Y para Rusia es como una pesadilla". [...] No le tenemos miedo a los tanques ni a las ametralladoras. Cuando lo principal, la verdad, está de nuestro lado, como ahora" [...].

"Reconstruiremos todo", prometió Zelenski. "Haremos que nuestras ciudades destruidas por el invasor sean mejores que cualquier ciudad de Rusia", añadió.

Corredores humanitarios



Tras enumerar una serie de objetivos civiles destruidos, según denunció, por ataques rusos, Zelenski se refirió asimismo a las negociaciones sobre los corredores humanitarios: "Hubo un acuerdo sobre corredores humanitarios ¿Funcionó? Los tanques rusos trabajaron en su lugar [...] Incluso minaron la carretera que se acordó para transportar alimentos y medicinas para personas y niños en Mariúpol", dijo.

"Al mismo tiempo, están abriendo un pequeño corredor hacia el territorio ocupado. Para varias decenas de personas. No tanto a Rusia [...]. Directamente para sus cámaras de televisión. Como diciendo, esos son los que salvan. Solo cinismo. Solo propaganda. Nada más. Sin sentido humanitario", denunció.

"Hoy tuvo lugar la tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia. Me gustaría decir que la tercera y la última. Pero somos realistas. Seguiremos hablando. Insistiremos en las negociaciones hasta encontrar la manera de decirle a nuestro pueblo: así es como llegaremos a la paz", continuó Zelenski.

"Debemos darnos cuenta de que cada día de lucha, cada día de resistencia, crea mejores condiciones para nosotros, una posición más fuerte para garantizar nuestro futuro. En paz. Después de esta guerra", aseveró.

"[...] Hace casi tres años, en cuanto se celebraron las elecciones, ingresamos en este edificio, en esta oficina, e inmediatamente comenzamos a planificar nuestra mudanza. Soñaba con mudarme de Bankova, junto con el Gobierno y el Parlamento. Descargar el centro de Kiev y, en general, mudarnos a una oficina moderna y transparente, como corresponde a un país europeo democrático progresista", dijo Zelenski. "Ahora diré una cosa: me quedo aquí".

"Me quedo en Kiev", insistió: "En la calle Bankova. No me escondo. No le tengo miedo a nadie. Tanto como sea necesario para ganar esta guerra patriótica", zanjó.