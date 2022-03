Rusia abrirá corredores humanitarios a partir de las 07.00 GMT en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi, según han informado las propias fuerzas armadas rusas a la Cruz Roja, la OSCE y la ONU, informan las agencias rusas.

Este domingo y por segundo día consecutivo, el presidente ruso Vladimir Putin no respetó el alto el fuego acordado para que entraran en funcionamiento los corredores humanitarios en la ciudad costera ucraniana de Mariúpol, y las tropas rusas no cesaron los bombardeos.

También hubo duros ataques, con civiles muertos, en la ciudad de Irpin, muy cercana a Kiev. Además, en el sur, en Odessa, la población se prepara para un asedio y una batalla urbana que se prevé sangrienta.

Mientras, Putin ha insistido a sus homólogos turco, israelí y francés en que no piensa ceder hasta que Ucrania se rinda o sus tropas alcancen la victoria. Ante tal escenario, Estados Unidos ya planea el futuro cercano: el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al frente de un gobierno en el exilio y una guerra de guerrillas.

En un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales este domingo por la noche, Zelenski volvió a apelar a los líderes occidentales y dijo que la "arrogancia" de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania no son suficientes. "No perdonaremos, no olvidaremos, castigaremos a todos los que han cometido atrocidades en esta guerra, en nuestra tierra. Vamos a encontrar a todos y cada uno de los cabrones que han disparado contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, que han bombardeado nuestra tierra, que han lanzado cohetes, que han dado órdenes y han apretado el botón de 'fuego'", afirmó.