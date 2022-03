Del teatro a arrendataria: los negocios de Paz Padilla tras su despido de 'Sálvame'

No ha sido repentino, sino un cúmulo de circunstancias que se agravaron recientemente con diversas disputas dentro del seno de la compañía, algunas en directo, y que han terminado con Mediaset comunicando el despido procedente de Paz Padilla por "incumplimiento de su obligación como presentadora" de Sálvame.

Esto significaba un punto final a su cada vez más cacareada desaparición de la parrilla de Telecinco de la gaditana, quien, como adelantaban desde Semana, estaba más fuera que dentro de la cadena. Pero ello no tiene por qué significar el The End a la carrera de la presentadora y humorista, a quien a la par que se le ha cerrado una puerta se le pueden abrir varias ventanas si se tiene en cuenta todos los negocios y posibilidades de ingreso de capital que tiene delante de ella.

Las preocupaciones que pueda tener la madre de la influencer Anna Ferrer se pueden disipar si atiende a la cantidad de opciones al alcance de su mano de seguir con el nivel de vida que ha llevado hasta ahora a pesar de que, claro, su principal activo ya sea parte del pasado, siempre y cuando un cambio de última hora no haga que regrese a las tardes del canal en el que ha estado trabajando desde 2009.

Por supuesto, lo primero que pierde Paz Padilla tras su despido es la enorme proyección mediática que le daba el programa de Telecinco, donde se autopromocionaba cuando le tocaba trabajar en Sálvame. Una publicidad que le venía de perlas tanto para su obra de teatro El humor de mi vida, que ha hecho más de un Sold Out en el Teatro Capitol Gran Vía en el que se representa (y con el que hubo polémica tras echar de sus asientos a dos espectadores para que se sentase en ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), como para su libro homónimo en el que se inspira el espectáculo.

Por ahora, se podrá ver a Padilla sobre las tablas hasta mediados de abril en Barcelona, en el Teatro Apolo, al igual que luego hará tres jornadas en Bilbao (finales de ese mismo mes en el Teatro Campos Elíseos Antzokia) y luego participará en el VIII Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera en julio. Por su parte, el libro lleva ya varias reimpresiones por su buena acogida, aunque tras desaparecer de las pantallas habrá que ver la acogida que sigue teniendo sin la exposición cada tarde.

Sin embargo, estas no serán su única fuente de ingresos pues con los años la presentadora de 52 años ha ido diversificando sus negocios hasta haber montado un pequeño imperio ramificado en diversas propuestas empresariales. Como, por ejemplo, su inmersión en la hostelería. Por una parte, la también empresaria posee un bar de tapas en Villaviciosa de Odón, llamado Los Tunantes de Villa, que posee críticas dispares en páginas como Tripadvisor.

Asimismo, también abrió en 2017 junto con su hermano Luis La Trompeta, un chiringuito en plena playa de Zahara de los Atunes, en Cádiz, uno de los lugares favoritos de Paz Padilla, que siempre que puede se escapa a disfrutar de la costa de su tierra natal, donde puede descansar y desconectar de la rutina. Precisamente hace algo más de un mes se marchó allí dado que, en sus propias palabras, lo echaba de menos.

Por si fuera poco, también la humorista es propietaria. De hecho, tiene en alquiler desde 2011 una espectacular casa rural en Girona llamada Can Miquelet. Se trata de una antigua masía reformada, de alrededor de 1700 metros cuadrados rodeada de por cinco hectáreas de terreno verde. Situada a las afueras de Vilamarí, en la comarca del Pla de l'Estany, puede acoger hasta a 14 personas gracias a un apartamento independiente, que se llama Villa Cádiz, y que suma dos habitaciones dobles a las cinco que ya tiene la vivienda principal más un baño y una cocina-office.

Combinando el estilo rústico con la modernidad, la masía también posee una enorme piscina junto a un porche con barbacoa. Al año, le reporta a Paz Padilla alrededor de 75.000 euros gracias a su precio: 1.000 euros por un fin de semana en temporada alta y 3.000 euros por una semana completa. Si la familia es pequeña, pueden quedarse de forma independiente en el apartamento individual por una cuantía que ronda los 300 euros.

Gracias a su capital, y a que hace pocos meses vendió la casa de su madre, la presentadora ha sido capaz de adquirir recientemente, y por un precio cercano al millón de euros, un impresionante piso de lujo en Cádiz, en una de las zonas más privilegiadas, con vistas al mar, seis terrazas y seis dormitorios. Aún no se sabe si decidirá, después de su despido, alquilarlo, trasladarse allí o venderlo después de añadir algunas mejoras.

Pero no es oro todo lo que reluce. Paz Padilla también ha tropezado y se ha llevado algún que otro varapalo laboral. Y el más reciente quizá haya sido de los más dolorosos. A primeros de febrero ella y su hija tomaban la decisión de cerrar temporalmente No ni ná, la tienda de ropa que habían abierto también en Zahara.

Como explicaron desde Semana, "no es tan rentable como en un principio imaginaban" y si a eso se le suman las inundaciones que sufrieron en diciembre, que sus productos no tienen un precio apto para todos los bolsillos y que si no es temporada alta allí solo hay censadas 1.000 personas es normal que el estudio de mercado haya fallado. Solo estará disponible en las mejores fechas (sobre todo el verano y en la temporada de deportes acuáticos) y así, si todo sale bien, ese error en su currículum al menos quedará algo más maquillado.