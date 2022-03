Tras más de un mes de especulaciones, este miércoles Mediaset confirmó el despido de Paz Padilla. La cadena rescindió su contrato después de la gran bronca que vivió la presentadora con Belén Esteban el pasado 20 de enero en Sálvame a costa de las vacunas de la Covid.

Este altercado terminó con la gaditana marchándose del plató enfadada, algo que el grupo de comunicación alega que fue el motivo de su despido, pues abandonó su puesto de trabajo.

La de Paracuellos defendió que ella no tiene ninguna culpa de la decisión de Mediaset. Y es que, de hecho, solo hay que echar la vista atrás unos años para recordar que no es la primera vez que la tertuliana y la cómica han tenido fuertes broncas en el plató que, en esas ocasiones, no tuvieron ninguna consecuencia, pero sí evidencia la tensión que siempre ha habido entre ellas.

"Me salgo del plató por no decirte una fresca"

El 1 de mayo de 2017 fue uno de esos días en los que, como dice Belén Esteban, "sabes cómo entras pero no cómo sales" de Sálvame. Y ella terminó saliendo enfadada y antes de tiempo tras un comentario de la presentadora.

Los colaboradores estaban hablando de un SMS que había mandado Amador Mohedano contra las Campos cuando Paz Padilla le dijo a la directora que no lo estaba entendiendo. "Que ha escrito un mensaje", le dijo la ex de Jesulín.

Paz Padilla Vs Belén Esteban "A ver quilla ¿tú eres tonta?" #Sálvame pic.twitter.com/dD4MV2vKFB — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) November 17, 2020

"A ver, quilla, ¿tú eres tonta? Pues claro que sé que ha escrito un mensaje, lo que no he entendido es lo que está diciendo", le espetó la gaditana, provocando la furia de su compañera.

"¡Oye, Paz! ¡A mí, lo primero, tonta no me llamas, porque yo a ti nunca te he llamado tonta!", le recriminó Belén Esteban. "Es una forma de hablar", se justificó la presentadora.

"Pues a mí esa forma de hablar no me gusta", comentó la tertuliana. "Ya está alterada", dijo la actriz con cara de hastío. "Es que ya te pasas, es que eres la presentadora. Siempre igual, macho, aguantando las tonterías. Es que te llamo yo a ti tonta y la que montas es pequeña", gritó la de Paracuellos mientras se marchaba del plató.

"Que me dejes ya. Vete a beber agua...", le dijo Paz Padilla al ver que se levantaba de su sitio. "No tengo que beber agua, me salgo por no decirte una fresca", defendió la colaboradora.

"Qué desagradable eres", se oyó decir a la presentadora mientras Belén seguía quejándose: "Llega un momento que ya cansas con tus tonterías, hija. Ya está bien. ¿Qué se cree que es? Igual que le tenemos respeto, que respete ella a todos. Ya cansa. Siempre igual, ¿no te jode?".

"Voy a hacer públicos todos los comentarios que escucho"

Pero esta no ha sido la única bronca de ambas, como ya todo el mundo sabe. En 2019 también hubo otra. En concreto, fue en un momento en el que Anabel Pantoja estaba defendiendo a su tía y Paz Padilla sintió que no le dejaban dar su opinión sobre el asunto.

Paz Padilla abandonando el plató de 'Sálvame' en 2019. MEDIASET

En ese momento, insinuó que algunos de sus compañeros tenían una doble cara, diciendo frente a las cámaras cosas diferentes a las que comentaban detrás. "Voy a hacer públicos todos los comentarios que yo escucho en el programa detrás y lo voy a empezar a decir ahora, ¿vale? Todas las barbaridades que yo escucho de unos y de otros", declaró.

En ese momento, Belén Esteban, molesta por esta 'amenaza' de la cómica, salió en defensa de su amiga. "¡También hemos escuchado barbaridades de ti, perdóname Paz! ¡Ya estoy harta!", aseguró, provocando el enfado de la presentadora y su posterior marcha del plató que hizo que María Patiño tuviera que coger las riendas del programa.

"Mientras yo esté hablando, tú calladita"

Pero no hay que irse a la historia reciente de Sálvame para ver estos enfrentamientos, ya en mayo de 2012 hubo uno bastante fuerte en el que Paz Padilla utilizó su puesto de presentadora para mandar a callar a Belén Esteban.

"Si no quiere hablar, tampoco creo que tú tengas que insistir tanto", le dijo la colaboradora a la conductora mientras hablaban de la crisis matrimonial de Marta López. "Es mi trabajo, Belén", defendió la actriz. "No, tu trabajo no es", le respondió.

Paz Padilla pega un corte a Belén Esteban: "Tu trabajo es estar calladita" pic.twitter.com/GQxUVYofnm — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) February 19, 2019

"¿Ahora vas a decirme tú a mí cuál es mi trabajo? Yo te voy a decir cuál es el tuyo: mientras yo esté hablando, tú calladita", sentenció la presentadora. "Es que ahora no voy a hablar en toda la tarde", comentó la de Paracuellos muy indignada. "Ya sé cuál es tu trabajo, y ahora vas a saber cuál es el mío".

"Yo lo sé desde el principio: estar de colaboradora sentada y hablar cuando te toque. No te lo digo con acritud", dijo Paz. "Hablaré cuando me dé la gana", concluyó Belén.