Javier Nart se planta en la frontera con Ucrania por su cuenta y riesgo para hacer de reportero de 'Todo es mentira'

El abogado, europarlamentario y periodista Javier Nart ha cambiado el plató de Todo es Mentira, donde suele colaborar como tertuliano, por la frontera de Polonia con Ucrania, a donde se ha desplazado para sorpresa, incluso, de Risto Mejide, presentador del espacio donde colabora.

"Ahora mismo, se encuentra en la frontera Sur de Ucrania con Polonia. Se ha desplazado ahí por su cuenta y riesgo, porque ha querido", explicaba Mejide a los espectadores, antes de hablar con el tertuliano, que en los años 70 y 80 fue corresponsal de guerra.

"Hay que entender y conocer las cosas. Hay que tratar de mantener una solidaridad más allá de lo vocal", explicaba Nart sobre los motivos que le han llevado a acercarse a la frontera del país en guerra.

"La representatividad episódica que tengo como miembro del Parlamento europeo me da la responsabilidad de estar en los lugares de Europa donde las cosas ocurren y ocurren con tragedia", añadía el abogado.

El colaborador aseguró que había ido solo hasta la frontera y hacía ver que ya tiene 75 años y que no tiene miedo pues ya ha pasado por eso y no cree que se ponga en peligro ahora: "Si durante tanto tiempo lo he vivido, por lo poco que me queda, estadísticamente no me toca".

"Ha sido mi vida, esta es la forma que he vivido siempre", decía Nart, que informaba de que estará dos días en la frontera, para "explicar lo que está ocurriendo", ante lo que Risto Mejide le pedía: "Por favor, vuelve y vuelve sano y salvo".