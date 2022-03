Tania Llasera habla de sus problemas de salud mental tras la maternidad: "Me costó ocho años de terapia"

Tania Llasera participó el pasado jueves 3 de febrero la presentación de un recurso que va a ser esencial para muchas mujeres que acaben de ser madres. Una línea de ayuda telefónica llamada 'Yo me cuido', donde se podrá llamar para recibir atención psicológica gratuita.

La iniciativa proviene del Club de las Malasmadres, una comunidad ahora convertida en empresa, que ha acabado fundando su propia asociación. 'Yo no renunció', como se llama, trabaja por ofrecer ayuda a todas aquellas que se sientan desbordadas con su papel tras la maternidad.

La conocida presentadora de Telecinco lo explicó en el último evento: “Tenemos que ser como perfectas. Tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos, tenemos que ser madres como si no trabajáramos”.

Asegura que “cada una es madre como buenamente puede dentro de sus circunstancias”, pero eso puede traer consecuencias psicológicas para muchas que no consiguen llegar a todos los estándares impuestos.

Ella misma se considera dentro del grupo. Ante sus compañeras, se abrió sobre su experiencia tras dar a luz a Pepe y Lucía, que ahora tienen cinco y tres años. "Me costó muchísimos años de terapia, ocho años", ha relatado. "Viviendo de tu imagen no es fácil", ha asegurado, pues la presión por ser "sexy", provoca más ansiedad en la decisión de quedarse embarazada.

"Cuidarse para cuidar es fundamental. Pero la maternidad diluye entre deberes, responsabilidades y la culpa eterna: y anteponemos todo a nosotras", ha escrito en su cuenta de Instagram: "Es de valientes e inteligentes pedir ayuda, chicas, no de cobardes. No estamos locas, es que no podemos dar más. Salud mental primero siempre. Es el coco quien lleva el volante del cuerpo, señoras. Y no al revés".