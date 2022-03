Los rumores acerca de la posible ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar han supuesto un nuevo frente al que la hija de Antonio David Flores debe enfrentarse. Tras verse en el ojo del huracán por la separación de su padre y Olga Moreno, ahora es su relación la que se encuentra en el punto de mira.

Este viernes, Rocío ha regresado a su puesto como colaboradora habitual de El programa de Ana Rosa, donde tanto Joaquín Prat como el resto de colaboradores le han preguntado por el punto en el que se encuentra su relación sentimental con Manuel.

Sin embargo, Rocío Flores se ha mantenido firme: "Manuel es una persona anónima y yo soy un personaje público, pero jamás he cruzado el límite de comercializar con mi relación ni de hablar nada de mi intimidad ni de mi vida privada. Por tanto, no voy a hacerlo y no voy a entrar a dar explicaciones sobre mi relación o mi intimidad. Creo que hasta el día de hoy los límites de mi privacidad me los marco yo y así me voy a seguir manteniendo".

Joaquín Prat, sin embargo, ha insistido acerca de la posibilidad de que el paseo con Bedmar volviera a repetirse, a lo que la joven ha respondido que podría ser. "Si hubiese podido meter el coche dentro del restaurante, lo habría hecho, pero no me quedaba más remedio que ir andando por la calle", ha destacado Rocío que, además, ha apuntado que va a seguir haciendo su vida normal.

Respecto a las acusaciones de otras mujeres que, al parecer, podrían haber mantenido relaciones con Manuel Bedmar, Rocío ha sentenciado que acababa de ver las imágenes mostradas por el matinal, pues ella no había querido ver nada antes. Sin embargo, la joven no ha querido dar más explicaciones acerca del momento que atraviesa su relación: "Si cruzo el límite de dar esa explicación ya estoy obligada a desmentir o no cada cosa que se diga".

En lo que respecta a la relación de su padre con Marta Riesco, Rocío ha señalado que él también tiene derecho a rehacer su vida y no le sorprende ver que se aloja en casa de la reportera de Telecinco. Además, la joven ha agregado que su relación con su padre no se va a romper, aunque ha evitado hablar de su relación con Riesco.