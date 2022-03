La supuesta ruptura entre Manuel Bedmar y Rocío Flores sigue de actualidad. Los rumores de infidelidad llevan persiguiendo a la pareja desde que anunciaron su separación. Sálvame ya desveló a una supuesta amante del joven cuando estaba con ella, y ahora ha aparecido otra, de nombre Jennifer.

"Le conocí en 2018, yo trabajaba en un bar y un amigo mío estaba liándose con un amigo suyo. Vinieron al bar donde yo trabajaba. Esa primera noche intercambiamos Instagram. Yo me acerqué porque era un niño que me llamaba la atención y ahí empezó todo", ha comenzado su relato.

"A las semanas, mi amigo me dijo que si sabía con quién estaba el chico. Yo le pregunté a Manuel y me dijo que su relación estaba tocada, que iba a terminar, pero que me prefería a mí, y empezó a desahogarse conmigo, a contarme los problemas que había con la madre de ella y con su padre", ha asegurado.

"El padre hacía con Rocío lo que quería, la manipulaba", ha dicho Jennifer, contundente. "Manuel y yo nos veíamos en mi piso, en Málaga. Pero no era la única con la que se veía. Siempre ha habido terceras personas en su relación. Estaba jugando a picaflor y le salió un poco mal la jugada".

"Tengo conversaciones un poco comprometidas, igual que fotos. Estuvimos tres meses. Era un hombre muy caliente, me tenía loquita perdida", ha recordado. "Él creía que con la relación con Rocío iba a pegar un pelotazo, como que le iba a solucionar la vida".