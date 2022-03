Ágatha Ruiz de la Prada habla de su inesperado encuentro con Pedro J. en Venecia: "Cerrar el círculo"

Quizá en Madrid no te puedas encontrar con tu ex, pero es irte a Venecia y menuda casualidad. Es lo que le ha ocurrido a Ágatha Ruiz de la Prada con Pedro J. Ramírez. La modista fue a disfrutar del famoso carnaval de la ciudad italiana y se llevó la sorpresa de que también estaba allí el actual director de El Español y padre de sus hijos, Cósima y Tristán Ramírez. Y ambos, además, con sus actuales parejas.

La diseñadora de 61 años asistió al famoso Il Ballo del Doge en el Palazzo Pisani Moretta. Esta es una de las mascaradas más célebres de la fiesta veneciana y, por supuesto, Ágatha no se la iba a perder. Para la cita, además, estaba acompañada de su nuevo novio, José Manuel Díaz-Patón. Lo curioso es que en el mismo palacio del Gran Canal también estaba Pedro Jota y su esposa, Cruz Sánchez de Lara.

La diseñadora y su exmarido no se veían las caras (tampoco está claro que lo hicieran si ambos llevaban máscaras) desde que firmasen el divorcio. Y más de una vez Ágatha ha criticado abiertamente al periodista y empresario. Lo que contrasta, sin embargo, con la imagen que ha dado ahora, mucho más sosegada y demostrando que ha pasado página.

Ante las preguntas de los periodistas, primero ha querido describir el viaje como "genial", añadiendo que los allí presentes no se hacían una idea. "Es que esta noche soñaba como que estaba en Venecia de nuevo, la pera, ha sido muy bonito, muy divertido", ha continuado, así como que ahora ya está inmersa de lleno en su futuro desfile en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, evento en cuya presentación habló para la prensa.

Fue entonces cuando le han inquirido sobre cómo fue su encuentro con su ex y si sabía de antemano que iría. "Me enteré, pero ya lo tenía todo organizado", ha explicado. "Lo que no me podía imaginar es que íbamos a estar tan cerca, pero bueno, mira, la verdad es que considero que ha sido como cerrar el círculo porque yo estaba bastante bien. A pesar de todo, me lo pasé genial", ha zanjado, así como que esta anécdota no ha empañado su viaje.

EXCLUSIVA: Ágatha Ruiz de la Prada posa por primera vez con José Manuel Díaz-Patón, en un mágico viaje a Venecia 🇮🇹 https://t.co/obSzB6wh4d pic.twitter.com/xhjaNdFAx5 — Revista ¡HOLA! (@hola) March 2, 2022

Sobre todo porque, como ella misma relató, Díaz-Patón "ha estado graciosísimo" y le ha "hecho reír muchísimo", así que no tuvo reparos en confirmar que también estará presente en "su primer Cibeles". Además, vienen de posar por primera vez para un medio como pareja. Lo han hecho en ¡Hola!, donde además ha confesado lo enamoradísima que está y más detalles de su relación con el abogado.