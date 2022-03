Por qué no debes colocar una sartén sobre otra: el truco definitivo de Amazon para organizarlas (¡y ganar espacio!)

¿Es posible que nuestra cocina sea cada día más pequeña? ¿O es que ya es hora de dejar de comprar nuevos electrodomésticos? Entre las cafeteras capaces de moles el grano antes de preparar cada bebida y las freidoras sin aceite capaces de hacer hasta una tarta de queso estilo La Viña, no pecar con caprichos culinarios ha sido una misión (casi) imposible. Por ello, no es de extrañar que los estantes de esta habitación, ni la encimera, ni los aparadores den más de sí y, cada vez, nuestra cocina parezca unos centímetros más diminuta.

¿La solución solo pasa por hacer obras? Desde 20deCompras tenemos una idea mejor... ¡al menos para tus sartenes! Ganarás espacio de almacenamiento, mejorarás el orden de tus armarios y, además, no dañarás el teflón que las recubre y que evita que la comida se pegue. ¿Quieres descubrirlo?

Tras rastrear el catálogo de Amazon, hemos dado con una estructura de almacenaje que permite de forma horizontal colocar todos los utensilios, dotándolos de un cómodo espacio individual que por un lado mejorará la distribución de nuestros armarios y también nuestra capacidad para alcanzar la que necesitamos a la primera. Del mismo modo, es efectivo para evitar que las sartenes se rayen por culpa del roce de unas con otras. ¿Lo mejor? ¡Que solo cuesta 22 euros!

Este organizador es ajustable. Amazon

Y si prefieres almacenarlas en vertical...

Si las dimensiones del espacio del que disponemos, por el contrario, son más adecuadas para un soporte vertical, tranquilo: ¡en Amazon hay diversos modelos! El que hemos seleccionado bajo estas líneas, por ejemplo, permite el almacenamiento de hasta ocho útiles de cocina gracias a niveles ajustables que se adaptarán a nuestras necesidades.

Este modelo es perfecto para almacenar en vertical. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.