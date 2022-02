No hace falta decir que las freidoras sin aceite se han convertido en el electrodoméstico de moda. Y no solo por su indiscutible capacidad para convertir las patatas al estilo french fries (o gajo, bravas...) en un bocado más saludable; sino porque no hay ingrediente ni receta que escape a su poder (¡yogures incluidos!). Y, no, no es que estemos exagerando desde 20deCompras porque hayamos caído rendidos a sus encantos (que puede que sí), es que gracias a las prestaciones que incluye (corrientes de aire al puro estilo horno de convección) no hay plato que se le resista... ¿O es que acaso no sabías que hasta puedes preparar una tarta de queso estilo La Viña en solo cinco minutos?

Sí, hablamos de esa tan famosa que al cortarla se deshace para hacer las delicias de todos los públicos. Una receta muy codiciada (pero que asusta a muchos) que no nos llevará apenas tiempo y que, además, podemos cocer sin necesidad de encender el horno (¡y subir la factura de la luz!). Eso sí, primero hay que invertir en una freidora sin aceite que tenga capacidad para albergar una tarta y que, de paso, no nos cueste demasiado. ¿Qué opinas de esta todoterreno de Cecotec?

La Turbo Cecofry 4D Healthy, de Cecotec. Cecotec

Hemos destacado este modelo porque su cubeta tiene una capacidad de 3 litros, lo que nos permite preparar la tarta fácilmente. También es uno de nuestros modelos favoritos porque puedes sacarle mucho más partido en la cocina: no solo fríe alimentos con menos calorías, sino que también nos permite hornear pizzas, preparar tostadas y hasta elaborar yogures. Pero si quieres un modelo más económico que también te permita preparar esta deliciosa tarta de queso, puedes optar por la Cecofry Compact Rapid White, un modelo compacto que cuesta menos de 50 euros y que tiene una capacidad de 1,5 litros.

La receta paso a paso

Ingredientes 2 huevos grandes 140 gramos de azúcar blanco 300 gramos de queso tipo crema 35 gramos de queso camembert tipo crema 1 cucharada grande de maicena 140 gramos de nata líquida para montar 1 cucharada de esencia de vainilla