Las incógnitas detrás de la 'masacre de Michoacán': dónde están los cuerpos de los 17 asesinados, quién lo hizo y por qué

Fue el domingo más negro en la historia de Michoacán (México). Así lo recordarán los vecinos del pueblo de San José de Gracia, cuyo vecindario fue convertido, de un momento a otro, en el escenario del fusilamiento de al menos 17 personas. Un vídeo casero grabado desde una ventana próxima a los hechos constituye desde hace 24 horas una de las pruebas principales en la investigación abierta por las autoridades del municipio. A su llegada al lugar de los hechos, los cuerpos habían desparecido. Motivo por el cuál algunos medios especulan con que todo haya sido fruto de una "manipulación". Cuestionado por el tema, el presidente del país, López Obrador, ha reconocido este lunes que "ojalá y no sea cierto".

La 'masacre' del 27 de febrero en Michoacán

A plena luz del día y todo en cuestión de un par minutos. Cuando comienza la grabación el paisaje que se avista no ofrece lugar a dudas: en una calle nutrida por árboles, coches y casitas bajas está a punto de producirse un fusilamiento. Dos grandes monovolúmenes blancos abren sus puertas para cortar el tránsito y a su lado un grupo de civiles armados con fusiles largos apuntan hacia las puertas de un velatorio.

Allí aguarda una multitud de hombres y mujeres vestidos de luto. Forzados a abandonar el funeral, permanecen inmóviles con las manos en alto. (No se les escucha, seguramente pidan clemencia). No la obtendrán. Muy al contrario, los sicarios disparan a quema ropa contra los asistentes, y entonces una nube de pólvora domina la escena.

Hasta ahí llega la cinta. Los siguiente pasos son la huida, sin rumbo conocido, de los asesinos y la llegada de las autoridades al lugar de los hechos. De esto último, informó horas después la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán en un escueto informe. Según el mismo, después de ser alertados por "detonaciones de arma de fuego", las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con el Ejército y la Guardia Nacional para “ubicar a los posibles responsables y generar las condiciones para que el personal de la Fiscalía de Michoacán lleve a cabo las diligencias que permitan esclarecer los hechos”. Sin embargo, la escena que encontraron a su llegada era muy distinta a la que esperaban...

¿Dónde están los cadáveres?

Si no fuera por los vídeos que circularon por redes sociales, podría pensarse que a las 17 personas asesinadas el pasado domingo se las había tragado la tierra. A la llegada de los agentes, el lugar "se observaba recién lavado", aclaró la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) horas después del atentado. Aunque, los agentes sí "recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego" de distintos calibre y una bolsa con envases de productos de limpieza. "De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego”, agregó la nota divulgada por los medios de la región.

Para tranquilidad de los autóctonos, las autoridades también prometieron más patrullajes en la zona colindante con al Estado de Jalisco, dos de los territorios más violentos de México- en plena disputa por varios cárteles.

¿Un vídeo falso? "Ojalá y no sea cierto", dice el presidente de México

En su habitual rueda de prensa de los lunes, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó desde el Palacio Nacional, que la investigación sobre la masacre en Michoacán sigue su curso y de momento, solo se han encontrado "dos vehículos, casquillos, en unas bolsas pues partes de seres humanos y manchas de sangre".

Cuestionado por un periodista, no descartó que el vídeo pudiera tratarse de una "manipulación". "Quién sabe, pero me llama la atención. Ojalá y no sea cierto. No sea como lo están difundiendo", comentó al respecto el mandatario, quien señaló, al tiempo, a varios medios de comunicación por divulgar el caso. "Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer", añadió.

¿Por qué se produjo?

Más de 24 horas después todavía se desconoce el motivo de la masacre, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades revelen más información al respecto, así como datos sobre el grupo criminal que está detrás de la matanza. En redes sociales, algunos internautas ya especulan con el posible origen los hechos, y los grupos criminales que podrían estar involucrados.

CARTEL JALISCO MASACRA A UN DESERTOR Y SU GENTE



Un desertor de Cártel Jalisco conocido como "El Pelon" es la persona que acudió al velorio de su mamá en San José de Gracia municipio de Marcos Castellanos, la persona estaba advertido que no podía volver al pueblo pic.twitter.com/IVRvbmc3BZ — Unidad de Inteligencia Ciudadana (@DeIntelligencia) February 28, 2022

El 'infierno' de Michoacán: 2.732 asesinatos en 2021

El escenario del múltiple asesinato del domingo no es nuevo para los cuerpos policiales. En 2021, Michoacán ocupó el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número absoluto de homicidios dolosos, con 2.732 asesinatos, según las cifras oficiales del Gobierno.

Tras los últimos acontecimientos, los medios locales recuerdan que el territorio de Michoacán está controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo mexicano del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y armamento. Desde hace un tiempo, la CJNG libra una sangrienta pugna contra La Nueva Familia Michoacana, con el fin de conquistar el control de las actividades ilícitas que dejó el cártel de Los Caballeros Templarios cuando fue desarticulado en 2014.

En los últimos dos años, México ha registrado los peores datos de violencia en su historia. Solo en 2021, bajo el mandato de López Obrador, el país sufrió 33.308 víctimas de asesinato. Lo que suponen más de 100 decesos diarios, y lo convierten en uno de los rincones más peligrosos del mundo. Pendientes del avance de la investigación, la 'masacre de Michoacán' podría constituir un capítulo más de esta trágica realidad.