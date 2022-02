Entrevista | Eva Soriano: "No necesitamos que nadie nos avale porque las mujeres somos graciosas"

Eva Soriano, 4 de marzo de 1990, Reus. Me cita en “El golfo”, el bar de stand up comedy del que es socia con sus amigos. Se llama así porque con ellos formó su primer grupo cómico y desde entonces no ha parado. Por el camino, Eva Soriano ha sido muchas cosas, cantante de orquesta, cajera del Mercadona, secretaria o probadora de maquillajes “todo artista tiene este currículum, los artistas nos caracterizamos por tener 200.000 mil trabajos para poder pagar la vida en la capital”.

Una carrera meteórica con mucho trabajo detrás. Cuando era pequeña quería ser cantante, se presentó a OT, Factor X o Lluvia de estrellas “seguramente tengo este carácter por todas las veces que me han dicho que no en la vida” asegura. Hoy es una de las favoritas de Tu cara me suena, presenta el matinal de Europa FM, tiene un espectáculo en la Gran Vía, y hasta hace poco, colaboraba en Late Motiv, el programa que más la ha hecho crecer profesionalmente “Andreu Buenafuente es el padre del late night en España, ojalá ser Andreu Buenafuente”.

Pero también comenta que faltan referentes femeninos en el humor “tuvimos a Eva Hache, que lo reventó rodeada de señores, yo quería ser como ella” y añade que hoy día “se está demostrando que no necesitamos que nadie nos avale porque somos graciosas, estamos en un buen momento para la comedia femenina, pero necesitamos más”.

Lo que pide es tiempo, “no nos pueden comparar con hombres que llevan 15 años en la comedia, yo llevo tres meses haciendo programas de televisión, déjame crecer”. Aunque más vale que no sea físicamente porque la cómica mide cerca del 1,80. Y es que para ella no existen límites, ni en la vida, ni en el humor “yo entiendo que un chiste no te puede gustar, pero si no te gusta esa persona no la consumas, hay muchos tipos de humor. Llevar a un cómico a la Fiscalía ya es un chiste”.

Casi dos metros de pasión, de locura, y de idiotez, porque como dice ella misma “a mí lo único que se me da bien es hacer el tonto, que nadie me quite esto”. Asegura que lo importante no es ser la chica del momento, sino mantenerse. Y yo creo que tenemos Eva Soriano, afortunadamente, para mucho rato.