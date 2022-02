Entrevista | Jorge Javier Vázquez: "El tejido cultural de los países lo sustentan las mujeres y los gays"

Jorge Javier Vázquez, 25 de julio de 1970, Badalona. Con Jorge Javier pasa como con Nueva York, tienes la sensación de haber estado, de conocerle, por tantas veces como se cuela en tu hogar a través de la pantalla. Nos ha costado encontrarnos, pero ha merecido la pena. Además de sus interminables jornadas en la televisión, actúa en su obra Desmontando a Séneca en el Teatro Reina Victoria. Un montaje con el que lleva girando un año y medio por toda España y que ha movido sus cimientos, le ha revuelto por dentro “lo que he aprendido en este tiempo es vive, no pienses en el mañana, que esto se puede acabar en cualquier momento”.

Vio la muerte muy de cerca cuando el pasado año le dio un ictus mientras bailaba en una discoteca. Porque él no para ni en esas circunstancias: “yo creo que trabajo tanto para no ser un golfo”, asegura. Para el presentador la televisión es su oasis, “es como ir a merendar con los amigos, en el plató es donde realmente descanso de la vida”. Y, como le dijo Verónica Forqué “no se puede ser actriz y que no te guste Sálvame, porque esto es la vida”. “A la gente que no le gusta Sálvame se le nota porque no tiene sentido del humor y camina dos palmos por encima del suelo” comenta.

Con este montaje ha recibido críticas y ha pasado momentos duros cuando el teatro no estaba lleno, pero son un reto, los pensamientos estrechos y rancios no le afectan porque asegura “yo siempre me alegro del éxito de los demás”. Hoy día llena el patio de butacas y es muy consciente de quién es su público: “el tejido cultural de todos los países lo sustentan las mujeres y los gays, ¿cuántos grupos de hombres heterosexuales quedan para ir al teatro? Ellos prefieren irse de cañas o al fútbol”.

Habla con claridad, sin medias tintas, no tiene problemas en decir las cosas claras y que está viviendo apasionadamente las guerras internas del PP estos días: “tú no puedes ser hermano de la Presidenta de la Comunidad y cobrar una comisión, estéticamente me parece terrible”.

Desde el escenario habla de Séneca, de la muerte, pero también de la brevedad de la vida y se ríe, mucho, y aunque su vida profesional está llena de éxitos, la personal, asegura “está todavía por llegar”.