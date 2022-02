María Patiño nunca se queda callada, eso es un hecho. Y, gracias a Sálvame Lemon Tea, tiene un nuevo altavoz para expresar sus opiniones sobre todos los temas de actualidad. Y Alexia Rivas es uno de esos temas de actualidad, sobre todo debido a los rumores de que podría estar manteniendo una relación con Omar Sánchez, el exmarido de Anabel Pantoja.

En El Programa de Ana Rosa, el colaborador Miguel Ángel Nicolás sugirió que Alexia solo era noticia porque es guapa. "Todo tiene un tufillo machista. Alexia no tiene nada con Omar, no tiene que estar repitiéndolo todo el rato. Pero claro, como es mona nos metemos con ella. Albalá ha estado aquí haciendo lo mismo y no habéis dicho nada de él".

Esas palabras no han sentado nada bien a María Patiño, que la ha contestado desde Sálvame Lemon Tea. "Estoy harta de que, cuando las mujeres somos criticadas profesionalmente, hagamos uso de nuestro género cuando nos conviene".

"La igualdad es precisamente que podemos responder a una crítica sin tener que victimizarnos y usar esa palabra de 'soy mujer y me tienes que tratar de manera diferente'" ha espetado María Patiño. "Y lo más importante: si fuésemos personas poco atractivas, ¿no generamos entonces envidia? ¿Solo las mujeres guapas son las que generan envidia? Me parece un argumento tan sumamente asqueroso...".