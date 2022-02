Alexia Rivas responde tajante a las acusaciones de Rocío Flores: "Prefiero ser la chica que soy yo a lo que eres tú"

Desde que Anabel Pantoja anunció su separación de Omar Sánchez, son varios los nombres que se han relacionado con él como una supuesta nueva pareja. Y una de las afectadas ha sido Alexia Rivas, amiga del canario que se ha dejado ver con él en alguna ocasión.

La periodista está cansada de las habladurías, pero también se ha sentido molesta porque algunos de sus compañeros de cadena, directamente, la han acusado de querer aprovecharse de la fama. Por ello, este jueves estalló en Ya son las ocho y habló sin pelos en la lengua.

"Parece que soy la única que no puede tener un amigo conocido. También te digo, Omar no es Maluma, no me aporta nada [mediáticamente]", destacó. "Yo nunca he ido de 'titulitis', pero es que he estudiado, he trabajado para esto. Estoy cansada".

"Al señor Lecquio. Me parece muy bien que lleve usted muchos años en televisión y pueda decir lo que le dé la gana. Pero que usted me dé clases de moral y de ética y de fotos", criticó la colaboradora. "Si hablamos de fotos y de mujeres con las que ha estado: puedo hablar de Mar Flores, de Ana Obregón, de Eugenia Martínez de Irujo... ¿Me va a hablar usted de relacionarse con gente conocida?".

"Entre compañeros no", pidió Sonsoles Ónega. "Él ha empezado diciendo que a mí me gusta estar en la foto. ¿Si tengo yo parejas es interés por estar en primera línea?", se preguntó Alexia y, acto seguido, paso a otra de las acusaciones.

Alexia Rivas: “Rocío Flores, me dices que me gusta estar en primera linea, cuando tu padre lleva 25 años en primera linea poniendo verde a tu madre. Prefiero ser el tipo de chica que soy yo al tipo de chica que eres tú” 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ovN7iKhqOF — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 24, 2022

"Rocío Flores. ¿Tú me lo dices que quiero estar en primera línea cuando tu padre lleva 25 años en primera línea por poner verde a tu madre?", sentenció, ante la defensa de Gloria Camila, presente en plató. "He flipado cuando dices: '[A Anabel] no le molesta que esté con una chica, sino con esa chica'. Te aseguro que prefiero ser el tipo de chica que soy yo, que el tipo de chica que eres tú".

"Si yo hubiera filtrado la cantidad de famosos y que no se saben, como dice Rocío Flores, se caería España. ¿Alguna vez me he aprovechado?", preguntó finalmente.