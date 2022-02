Consultorio de Vivienda: "Mi casa solo da a patios interiores y los vecinos fuman, es para morirse, no sé si tiene solución"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Fuga en cuarto de contadores

PREGUNTA Hay una fuga de agua en el cuarto de contadores del edificio. La fuga está después del contador de agua. ¿Quién debe hacerse cargo, el propietario o la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Dado que la fuga se origina en un espacio común, deberá hacerse cargo de su reparación la comunidad.

Propina al portero

PREGUNTA ¿Es obligatorio pagar en navidad una propina al portero, con cargo a la comunidad sin aprobarlo en la junta? ¿Y si se hace, quién es el responsable?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No es obligatorio dado que el empleado de la finca ya disfruta de su paga de Navidad que por convenio tiene reconocida.

No obstante lo anterior, si se le quiere pagar una gratificación adicional, deberá ser aprobado por la junta y no unilateralmente por parte del presidente de la comunidad salvo que él decida asumir el pago como propio y no hacerlo con cargo a los fondos comunitarios.

Delegación de voto entre presidentes

PREGUNTA En una Mancomunidad de Calefacción donde hay cinco fincas y a las juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, acuden solo los cinco presidentes de las diferentes fincas, en representación de sus vecinos correspondientes.

¿Puede un presidente de la finca 1 no acudir a una Junta y delegar su voto en otro presidente de la finca 2 (persona que no es de la finca 1 y ni tiene propiedades en ella) ya que conlleva delegar el voto de todos los vecinos. ¿Puede un presidente de la finca 1 no acudir a una junta y delegar su voto en el vicepresidente de la misma finca y a su vez este delegar el voto en otro presidente que pertenece a la finca 2 (persona que no es de la finca 1 y ni tiene propiedades en ella)?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el presidente de la comunidad no puede acudir a la junta deberá delegar su voto únicamente en el vicepresidente de su propia comunidad que actúa en caso de ausencia tal y como señala el art. 13 de la LPH.

Que me vaya al campo

PREGUNTA Soy propietaria de una vivienda interior desde hace 15 años. Hace como 8 años empecé a tener problemas con una inquilina del piso de encima, por uno de los patios interiores, porque fumaban mucho y por las noches.

Estando embarazada les pedí que por favor cerrarán sus ventanas y no hicieron caso. Cuando llegué aquí no era asmática, pero en estos años he desarrollado enfermedad del sistema inmunológico y asma.

Mi casa solo da a patios interiores y abro las ventanas para poder ventilar y resulta que los inquilinos de varios pisos se dedican a fumar en las ventanas y patios interiores.

Mi hijo de 8 años ya no sé dónde ponerlo para que no trague el humo de los vecinos. Trato con ellos pero no entienden que por los patios y con las características de los pisos nuestros tienen que dejar de fumar hacia los patios.

La repuesta de ellos es que me vaya a vivir al campo. No puedo entender cómo en estos casos no haya una ley que proteja a las personas dentro de su propia casa. Es para morirse. Lo de irme de casa es bastante complicado por no tener economía para hacer un cambio. Lo he intentado pero es imposible. Y no sé si esto podría tener alguna solución.