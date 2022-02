Consultorio de Vivienda: "El cristal de la barandilla de mi terraza se ha agrietado, ¿quién tiene que pagar el arreglo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Mancha en la fachada

PREGUNTA Una vecina del piso superior ha producido una mancha en la fachada del edificio que afecta a mi ventana y a otra vecina. Se lo he comunicado al administrador y la respuesta que me da es que se tratará en reunión, algo que llevan más de 3 años sin hacer escudándose en la pandemia.

Dicha vecina tiene amistad con el presidente, que sólo soluciona los problemas de los vecinos que a él le conviene, incluido gastos que no son aprobados, ya que no realiza reunión alguna. ¿Cuál es el siguiente paso que debo realizar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la mancha es imputable a un propietario, será este y no la comunidad quien debe hacerse cargo de repararlo. No obstante, solicite al presidente de la comunidad que trate ese asunto, toda vez que es quien convoca y fija el orden del día y no el administrador.

Gasto de calefacción por terraza anexionada

PREGUNTA Hemos comprobado que un vecino del edificio ha cerrado la azotea de la comunidad y la ha anexionado a su vivienda. Esto, según me han dicho, sucedió hace ya unos años.

Se da además la circunstancia de que con la subida del precio del gas para la calefacción se nos ha disparado la cuota de la comunidad.

Intuyo que además de apropiarse de este espacio ha colocado radiadores extra en esta terraza cerrada y sólo paga lo correspondiente a su coeficiente como propietario, por lo que comete un doble fraude. ¿Qué podemos hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante conocer la fecha de ejecución de las obras para conocer si ha prescrito o no la obra para poder reclamar, en su caso, vía judicial.

Al tratarse de un servicio centralizado de calefacción no puede ampliarse el número de elementos sin acuerdo previo de la junta toda vez que el coeficiente de calefacción que se tiene en cuenta para contribuir al pago del gasto es conforme al número de elementos originario. Si ha ampliado su número sin autorización, en realidad consume más pero pagando menos de ellos que le corresponde.

Sin vado de garaje

PREGUNTA La comunidad donde vivo son 3 bloques de viviendas y la planta baja son garajes individuales. Yo soy propietario de uno de ellos.

Para acceder a esos garajes hay un patio privado de la comunidad, con lo cual no me concede un vado el ayuntamiento de la localidad. Los vecinos -y siempre son los mismos- aparcan frente a mi garaje e incluso muchas veces en la misma puerta impidiendo mi entrada o salida.

Quería saber si esto es legal. Si hay alguna forma, aunque sea denunciando, de que me respeten la puerta para no tener que estar llamándoles para que me aparten el coche cada vez que voy a entrar o salir. ¿Qué pasa si un día tengo una emergencia y no puedo salir con mi coche?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los propietarios deben respetar esa zona de paso no solo para que usted pueda salir y entrar con su coche sino porque, conforme a normativa, no se puede estacionar en zonas que no se encuentren habilitadas al efecto.

Puede consultar si conforme a normativa urbanística puede colocar en su zona de acceso horquillas o bolardos que impidan que estacionen otras personas.

Cambio de cristales

PREGUNTA Los cristales de la barandilla de la terraza de mi piso se han agrietado -entiendo que por las dilataciones y contracciones sufridas durante casi 50 años que llevan colocados- y los quiero renovar.

Creo que según la ley de propiedad horizontal dichos cristales son un elemento comunitario. Mi pregunta es: ¿Necesito el permiso de la comunidad de propietarios para cambiarlos? ¿Quién corre con los gastos de los cristales nuevos?