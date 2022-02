Consultorio de Vivienda: "Tengo olores de la comida del vecino, pero no me dejan desviar su extractor, ¿qué hago?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Enseres en garaje

PREGUNTA En mi comunidad hay varias plazas de garaje en las que sus propietarios tienen depositados enseres varios: un somier, estanterías, garrafas de líquidos de los coches, bacas, bolsas de plástico llenas de cosas, etc.

Hace ya más de un año comuniqué dicha incidencia al Administrador preguntando si estaba permitido y alertando del peligro que podría suponer por riesgo de incendio.

Pasado un año largo ahora resulta que ya tenemos 3 plazas de garaje que tienen depositados enseres de todo tipo, lo que implica también, por otro lado, que al no poder arrimar los coches hasta el final de la plaza por esos enseres, los coches sobresalgan de los límites de la plaza en invadan la calle de rodadura.

¿Hay alguna normativa que prohíba expresamente esa ocupación de las plazas con enseres? ¿Cómo se les puede obligar a esos propietarios a retirarlos? Si se produce algún incidente que suponga gastos extras para la comunidad, ¿me puedo negar a abonarlos teniendo en cuenta que ya he dado cuenta de esa irregularidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA la LPH no regula esta cuestión pero sí la normativa municipal y la licencia de actividad y funcionamiento del garaje. Las plazas de garaje están destinadas únicamente al estacionamiento de vehículos y no al almacenamiento de enseres.

Si además se exceden de los límites de las plazas ocupan zona común de paso y maniobra causando molestias al resto de los usuarios del garaje.

Por este lado, sí que la comunidad puede iniciar los pasos para el ejercicio de la acción de cesación por actividades molestas regulada en el art. 7.2 de la LPH.

En cuanto al seguro, debe consultar la cobertura de la póliza en caso de siniestro y si las causas que lo originan son precisamente ese almacenaje.

Mala administradore

PREGUNTA vivo en una comunidad de 10 vecinos más dos bajos comerciales. Desde hace años tenemos a la misma administradora, y hace ya un tiempo que hace lo que le da la gana. La colegiada es ella pero manda a su hijo a las reuniones de la comunidad y es quien redacta el acta y firma su madre.

¿Cómo tenemos que hacer para cambiar de administrador?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad puede adoptar un acuerdo por mayoría simple tanto para nombrar a un administrador como para cesarlo. Para ello, debe constar como un punto dentro del orden del día de la convocatoria.

Crédito para la fachada

PREGUNTA Mi comunidad va a rehabilitar la fachada y para ello la administradora nos dice que pediremos un crédito comunitario de bajo interés. El problema es que somos 16 vecinos y dos acumulan una deuda de casi 5000 euros.

Al pedir el crédito a nombre de la comunidad ¿debemos de pagarlo entre los otros 14 vecinos? Soy partidario de no meterse en este tipo de crédito teniendo vecinos morosos, cargar con la deuda de otro llevando mis cuotas al día y sin haber debido nunca ni un euro me parece inadmisible.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el crédito se concede a la comunidad, esta es responsable en caso de impago y los propietarios responden de la deuda de forma solidaria.

Malos olores

PREGUNTA Vivo en un primero y llevo 4 años con olores en la cocina cuando el vecino de arriba hace comida. Les he dicho que me den permiso para sacar el tubo de extracción de humos hacia el exterior de la vivienda pero me lo deniegan porque el vecino causante no quiere que lo saque.