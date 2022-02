La renta de los mayores pierde peso para el acceso a la atención a domicilio y llegará a más beneficiarios en Madrid

A partir de otoño, los mayores de 65 años podrán acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Madrid sea cual sea su renta per cápita. Si desde que en 2009 entró en vigor la aún vigente ordenanza el nivel de ingresos es uno de los requisitos para poder acceder al SAD, la modificación del texto en el que trabaja el Ayuntamiento elimina dicho criterio económico para dar más peso a la valoración de su situación social.

"Cualquier persona que lo solicite podrá recibirlo, de modo que avanzamos hacia la universalización del servicio", sostiene el delegado del área Pepe Aniorte que el pasado jueves recibió luz verde de la Junta de Gobierno a su proyecto que aspira sacar adelante en el último trimestre del año.

Pongamos el ejemplo de una persona con un nivel de dependencia importante que necesita que la ayuden a ducharse tres días a la semana. Antes el criterio económico le bajaba su puntuación y solo le permitía un número de horas con, por ejemplo, un día a la semana. En cambio, la modificación pretende que lo que cobre esa persona no influya en el servicio y le puedan ayudar a ducharse lo que realmente necesita. Eso sí, abonándolo.

Porque que se elimine el requisito económico no implica que también se haga con el sistema de copago. Así, de igual modo que ocurre ahora, quienes tengan más renta deberán sufragar una parte mayor del servicio.

El sistema de copago de 2021, que se mantiene para 2022. Ayto.Madrid

A esta ventaja para las personas con rentas medias, se suman otros criterios que hasta ahora no estaban contemplados y que darán más puntos para el acceso. Como es que el solicitante tenga a menores a su cargo, dado que, hasta ahora, los mayores que cuidan de sus nietos es una realidad que estaba desatendida en el acceso al SAD. También, que el solicitante sea víctima de maltrato por parte de un familiar o sea víctima de violencia de género.

Más cambios de la ordenanza: atención exprés y menos burocracia

Con el objetivo de "llegar antes y mejor a las personas mayores" el Ayuntamiento ha creado un procedimiento exprés para los casos de riesgo grave e inminente para la persona. Por ejemplo, si fallece o queda impedido el cuidador de un mayor, en lugar de tener que esperar tres meses a tramitar el papeleo, el servicio se activa de inmediato. Y ya después, se tramita y en solo tres días, frente a los tres meses que se tardaba hasta ahora.

Y si algo ha mostrado la pandemia es que una persona que no utilice el servicio municipal durante un tiempo no quiere decir que no vaya a recurrir a este cuando esté preparada. "Hasta ahora, si una persona suspendía el SAD durante tres meses, perdía el derecho al servicio. Sin embargo, la pandemia nos enfrentó con unas situaciones en las que muchos usuarios, por miedo, suspendían el servicio por mucho más tiempo". Por eso el nuevo texto permite que las personas usuarias puedan suspender el servicio por tiempo indefinido sin perder el derecho a reactivarlo ante situaciones sobrevenidas.

Una última novedad será la de simplificar los trámites. Para ello, mucha de la información que antes se solicitaba a los beneficiarios, ahora se va a consultar desde Servicios Sociales. "Sabemos que estos trámites son muy molestos para todos, y a veces muy complicados para personas mayores o con discapacidad. Por eso los simplificamos al máximo" Por eso el nuevo texto aspira a simplificar todos los documentos a una sola página.

Todas estas novedades forman parte del anteproyecto del Gobierno municipal que aún debe contar con la luz verde del Pleno de Cibeles. Es decir, que podría modificarse a petición de los grupos o todo aquel que presente alegaciones mediante el proceso de información pública. "Por supuesto, como hacemos siempre, hablaremos con los grupos políticos para buscar el mayor apoyo a una Ordenanza tan importante como esta", asegura Aniorte. El objetivo del área es llevar el proyecto al Pleno municipal de mayo o junio para que a lo largo del otoño la Ordenanza entre en vigor.