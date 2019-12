Pepe Aniorte, delegado de Igualdad y Bienestar Social en Madrid: "En 2020 lanzaremos una tarjeta de familias"

Cumple seis meses como delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Pepe Aniorte se ha enfrentado a una crisis de refugiados, a la lacra de la violencia contra la mujer y a una crisis de partido tras la dimisión del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Sabiendo que el Ayuntamiento responsabiliza al Estado de la gestión en la crisis de refugiados, ¿qué solución da usted más allá de habilitar 200 plazas cada ciertos meses?

En diciembre hemos dado plazas a 35 familias por semana, el mes pasado ofrecimos siete centros al Ministerio, y todavía no nos han reportado por qué solo cogieron uno. Nos hemos reunido una y otra vez con ellos... Pero no habrá solución hasta que el Ministerio asuma sus competencias, lidere este problema, involucre al resto de comunidades y ayuntamientos de España y solicite los fondos europeos.

Desde verano el Ministerio de Trabajo ha dado plaza a 3.700 personas, de las cuales 2.050 eran solicitantes derivados del Ayuntamiento. ¿Cabe decir que el Gobierno central sí atiende vuestras quejas?

El problema es que no atiende lo suficiente. El Ministerio debe dar acogida a todas las personas que buscan asilo y refugio en la ciudad de Madrid y no es así. Al final provoca que el Ayuntamiento lo asuma desde la emergencia social. Incluso, han reconocido que con nuestro nuevo gobierno ha mejorado mucho la coordinación porque Carmena no le cedió ningún espacio.

Pero cuando gobernaba Carmena el problema no era tan crítico.

Ahora es el doble que lo que tuvo que asumir ella. Sí, hace un año Carmena tenía familias durmiendo en la calle. Pero es cierto que menos de la mitad. Si en 2019 vinieron 20.000 refugiados, ahora ya son 50.000 en menos de 12 meses. Esa es la magnitud del problema.

Anunció una veintena de casas prefabricadas para acoger "cuanto antes" a dos centenares de refugiados. ¿Ha elegido ya las ubicaciones? Todavía se están buscando. Se va a hacer un centro con 270 plazas para familias.

Sabiendo que este año Madrid se encuentra en situación de "emergencia social", ¿ampliarán la temporada o el número de plazas de la campaña del frío como hizo Carmena?

Sí contemplamos esa posibilidad. Además, ese centro de Vallecas que habilitó Carmena también lo vamos a abrir en esta campaña del frío.

Comenzó la legislatura muy convencido de lograr un pacto contra la violencia machista que firmasen todos los grupos municipales. ¿Condena la postura de Vox–abstención– o le volverá a tender la mano?

Hemos conseguido que Vox se abstenga por primera vez en un debate en relación a la violencia contra las mujeres. Siempre se ha mostrado en contra de ello en todos los espacios pero esta vez ha visto que la fuerza de consenso tenía sentido, porque al abstenerse ha dejado que ocurra.

O sea que la estrategia con Vox es la insistencia.

Con Vox y con todos los partidos políticos. Ellos han reconocido esa insistencia, pero también Psoe y Más Madrid con los que no ha sido nada fácil conseguir la unión ya que suelen utilizar este tipo de asuntos para la confrontación política sistemática.

¿Qué es lo que más ha dividido a los grupos políticos en el pacto por la mujer? Las terminologías, el cómo llamamos a las cosas. Y de eso hemos huído.

¿Cuándo aplicará alguna de las 21 medidas de ese pacto?

Ya hay algunas contempladas en los presupuestos de 2020, que esperemos que se aprueben en breves. Por ejemplo, la creación de un centro para víctimas de trata en Madrid o el primer centro para victimas de violencia sexual que habrá en España.

Hace cuatro meses anunció una profunda reforma de los servicios sociales de Madrid en el primer trimestre de 2020, ¿qué avances hay?

Estamos elaborando un documento de consenso que estará listo en el primer trimestre del año. Después se las presentaremos a todos los grupos y entidades para que entre todos marquemos las líneas de esa reforma. Y ya en primavera de 2021 queremos tener el modelo definitivo. Se trata de la mayor reforma del mandato, porque los servicios sociales deben ser mucho mas cercanos y proactivos.

¿Qué harán para combatir la burocracia de los servicios sociales?

El próximo año vamos a sacar una tarjeta de familias para facilitar las ayudas de emergencia en todos los distritos. Un tipo de tarjeta monedero que se recarga en los servicios sociales. La idea es agilizar las ayudas de emergencia que facilita que sea mas ágil la burocracia y que las familias puedan justificar mejor los gastos y cómo dignifica la ayuda. Y lo vamos a llevar a todos los distritos.

Pepe Aniorte durante la entrevista. Jorge París

¿El delegado de familias tiene hijos?

Sí, tengo una hija de ocho años con la que comparto la custodia. Y vivir esta situación siendo el responsable de igualdad y de familias con s, con todos los modelos familiar como la mía que no estoy casado, me viene muy bien para tocar la realidad del día a día de la conciliación.

Las diferencias entre PP y Cs ha ido acentuándose en los últimos meses, ¿puede Villacís seguir presumiento de su buena relación con Almeida?

Sí, pero también entre el resto de concejales. Hay mucha sintonía entre PP y Cs y está claro que formamos un mismo gobierno, pese a tener distintas visones en algunos temas.

¿La dimisión de Rivera ha afectado al funcionamiento del grupo en el Ayuntamiento, o al revés, es uno de los pocos puntales con los que cuenta el partido?

La dimisión no ha afectado al Ayuntamiento. Las últimas elecciones generales nos han servido para reflexionar sobre las cuestiones que hemos hecho mal como partido y para coger un nuevo impulso. Ha quedado claro que el país no ha entendido la estrategia de Ciudadanos, pero ahora más que nunca España necesita un centro moderado.