Kiko Hernández desvela cuál era el momento "más tierno" de Mila Ximénez en 'Sálvame'

Alba Santana, la hija de Manolo Santana y Mila Ximénez, intervino este miércoles en directo en Sálvame, programa al que llamó para desmentir la exclusiva de Lecturas que contaba que su padre la había desheredado. "La noticia es mentira. Ni mi padre me deshereda ni mi madre me deja esa cantidad de dinero. No es solo la noticia en sí, sino que me da la impresión que la semana que viene puede ser una cosa, la siguiente otra...", sentenció al respecto.

"Estoy mal. Por eso os agradezco que me dejéis entrar hoy. Espero mejorar gracias a hablar con vosotros", reconoció la joven a los antiguos compañeros de programa de su progenitora.

"Desde que nací, siempre he salido mucho en la prensa, y para mí siempre ha sido un orgullo ser hija de quien soy. Se me ha respetado casi siempre. Pero estas últimas semanas, no sé cómo manejar la situación", relató Alba Santana entre lágrimas a través de una llamada de teléfono.

"Hablé amablemente con la prensa cuando fallecieron mis padres, pero las últimas semanas ha habido prensa que ha venido a Holanda a seguirme para saber dónde vivo. Y me crea mucha ansiedad", insistió.

Acabada su intervención, Kiko Hernández, uno de los grandes amigos de Mila dentro y fuera del plató, quiso dedicar unas palabras a la excolaboradora que seguro reconfortan a Alba.

Según contó el colaborador de televisión, cada tarde Alba Santana le enviaba un mensaje a su madre para comentarle que lo estaba viendo a través de Internet. Algo que podría pasar desapercibido, pero que significaba una cosa muy importante para Mila, incluso que se convirtiera en su momento favorito de cada tarde.

"Yo he estado 13 años al lado de Mila. Y el momento más tierno de ella por la tarde era cuando os escribíais mensajes, y la decías que estabas viendo el programa", recordó Kiko.