Alba Santana, hija de Mila Ximénez, entra en 'Sálvame' y desmiente que su padre, Manolo Santana, la haya desheredado

"Estoy mal. Por eso os agradezco que me dejéis entrar hoy. Espero mejorar gracias a hablar con vosotros". Así ha comenzado Alba Santana, la hija de Manolo Santana y Mila Ximénez, su intervención en directo en Sálvame, programa al que ha llamado para desmentir la exclusiva de Lecturas que contaba que su padre la había desheredado.

"Desde que nací, siempre he salido mucho en la prensa, y para mí siempre ha sido un orgullo ser hija de quien soy. Se me ha respetado casi siempre. Pero estas últimas semanas, no sé cómo manejar la situación" ha relatado Alba Santana entre lágrimas a través de una llamada de teléfono.

"Hablé amablemente con la prensa cuando fallecieron mis padres, pero las últimas semanas ha habido prensa que ha venido a Holanda a seguirme para saber dónde vivo. Y me crea mucha ansiedad" ha insistido Alba Santana.

Jorge Javier recuerda a Mila en 'Sálvame' MEDIASET

"Me encuentro con una portada en un medio, que para mí era medio amigo, porque trabajaba mi madre en él, y que tenían mi número de teléfono para haber contrastado", ha añadido.

"La noticia es mentira. Ni mi padre me deshereda ni mi madre me deja esa cantidad de dinero. No es solo la noticia en sí, sino que me da la impresión que la semana que viene puede ser una cosa, la siguiente otra... Y que no deja de llamarme gente a mi teléfono, y no sé quién les ha dado mi número", ha dicho.

"Quiero decir públicamente que no quiero hacer declaraciones para nadie. Solo quiero seguir con mi vida, seguir bien para mis hijos, para mi marido. Necesito que me ayudéis en esto", ha dicho al otro lado del teléfono, tratando de mostrarse lo más contundente posible.

"El vacío que me han dejado mis padres es enorme"

Durante la llamada, Alba Santana ha querido recordar a sus padres y, en concreto, a su madre Mila. "Echo mucho de menos a mis padres. El vacío que me ha dejado mi madre es enorme. Me cuesta mucho aceptar que ya no está. Yo la consultaba todo. Y aún hoy en día sigo poniéndome sus audios".

"Yo he estado 13 años al lado de Mila. Y el momento más tierno de ella por la tarde era cuando os escribíais mensajes, y la decías que estabas viendo el programa" ha querido recordar Kiko Hernández, uno de los grandes amigos de Mila en Sálvame.