García Egea niega el espionaje y dice que dimite para "dar voz a los afiliados en una nueva etapa"

Teodoro García Egea ya no es el secretario general del PP. "He tomado una de las decisiones más difíciles como miembro del Partido Popular y he decidido dejar el cargo para dar la voz a los militantes, y que podamos tomar aire", empezó diciendo, ya despojado de su cargo. "¿Ha dimitido?", le preguntaron. "Sí", contestó de forma rotunda, antes de añadir que sigue siendo "del PP" y con afecto hacia Pablo Casado en una jornada frenética y muy complicada en Génova. "El presidente que salga ahora elegido contará con mi respeto y con mi apoyo", añadió García Egea.

"Lo mejor es que no asista al Congreso", confirmó en una entrevista en la Sexta, por lo que no estará este miércoles en la sesión de control al Gobierno. Sobre la figura de Casado, precisamente, aseguró que le será "siempre leal" y se declaró "triste" porque "hay muchos españoles que no van a conocer al verdadero Pablo Casado, que es una persona con principios". No sabe si el todavía presidente del PP estará o no en la sesión para preguntar a Sánchez.

El motivo de su salida él lo tiene claro: "No me voy porque yo haya hecho nada malo, que no lo he hecho". En este punto habló del choque con Isabel Díaz Ayuso. "Se nos ha acusado falsamente de espionaje y de cosas mucho más graves", expresó, y llamó a preguntarse "si España quiere unos partidos que pregunten dentro". Quiso reivindicar entonces la labor de "ejemplaridad" que, según él, ha tratado de hacer una dirección nacional que ahora se tambalea. "No creo que hayamos fracasado en esa investigación", sentenció y para el futuro cree que los militantes "tendrán una nueva dirección que les protegerá igual o mejor".

Ayuso es "uno de los principales activos" del PP

Centrándose ya en el asunto en torno a Ayuso, Egea negó el espionaje y que la información llegase desde Moncloa: "Rotundamente falso", aseguró y reiteró, como en su momento Casado, que esa documentación llegó a Génova "por una fuente anónima". Trató de dejar claro que "no hay ninguna batalla" con la líder madrileña, a la que dice creer y a la que considera "uno de los principales activos" del partido. "Lo que se aporte al expediente, aportado queda y eso era lo que nosotros queríamos", sostuvo. Así, dijo que su salida es una decisión tomada "pensando en España y en el partido".

Sí le afeó implícitamente a Ayuso el haber "presionado" a Génova para adelantar el Congreso del PP de Madrid y lo relacionó directamente con el detonador de la crisis y la investigación: Egea dice "saber" con total seguridad que las presiones empezaron cuando la dirección nacional tuvo en sus manos la información. Pero el ex número dos popular niega conocer el motivo de esas presiones.

"Yo no he visto ni un solo carnet del PP ahí", continuó para referirse a las manifestaciones del pasado fin de semana en la sede, pero sí pidió "perdón" a quienes se puedan sentir "decepcionados" con la situación actual del partido. "No se debe rodear la sede del partido cuando se está en desacuerdo, existen unos cauces que son los que vamos a tomar ahora", concluyó Egea sobre este tema.

Para García Egea, la clave de la situación no es "estar solo o acompañado" sino "tener la conciencia tranquila del trabajo bien hecho". El ex secretario general quiso recordar que el equipo de Casado llegó al partido "cuando había sido desalojado por no haber gestionado bien los casos de corrupción". En cuanto a la crisis con la presidenta madrileña, Egea apuntó que la dirección nacional "ha hecho preguntas" e incidió, de nuevo, en que Ayuso es "uno de los principales activos" de la formación.

No obstante, tuvo un mensaje para el país: "España tiene que preguntarse si un partido, cuando le llega una información, tiene que hacer preguntas o tiene que tirarla a la basura". En cuanto a la situación que ha vivido el PP, dijo que su figura ha estado "en una encrucijada" y su compromiso era "preguntar". Eso sí, espera que "la nueva dirección siga trabajando en esa línea". Asimismo, también da validez al hecho de que Ayuso no esté intentando "sustituir" a Casado a nivel nacional.

"El PP ahora está mucho mejor que cuando Casado llegó en términos de gobernabilidad", comentó Egea, que hizo referencia a que la formación cuenta con el poder en la ciudad de Madrid o en Andalucía. Sobre su situación personal, sostuvo que ha estado recibiendo "muchos mensajes de apoyo" pero que en este momento ve "necesario dar un paso al lado". Sobre su relación con Casado, dijo que está "mejor si cabe" que hace unas pocas semanas. Y le definió como "un hombre de principios".

Todas estas reflexiones y palabras, llegan solo unas horas después de anunciar su renuncia como número dos de los populares. Su cese había sido una de las peticiones que han reclamado con insistencia estos últimos días varios 'barones' y cargos territoriales del PP para taponar la crisis, sobre todo tras la guerra intenta entre la dirección del PP y la presidenta madrileña.

Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado en las últimas 48 horas y lo que se ha puesto en cuestión es el liderazgo del propio Pablo Casado. En las últimas horas se han multiplicado las voces que han solicitado un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección, un cónclave al que se pondrá fecha en la Junta Directiva del próximo martes.

"Es evidente que hay cosas que no se han explicado bien", esgrimió, pero alegó que también hay "informaciones" que no son exactas con lo que sucede en el PP. "La situación actual se debe a un cúmulo de circunstancias que hacen aconsejable" su dimisión, continuó el ex secretario general. "El secretario general es el blanco de todas las críticas", lamentó Egea en este sentido.

García Egea, diputado por Murcia, ha sido la mano derecha de Pablo Casado en los últimos tres años, desde que ganó el XIX congreso del PP tras un proceso de primarias en el que se impuso a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Hasta ahora, Casado se había negado a dejar caer a su escudero más fiel, que en los últimos dos años ha pilotado la renovación del partido "de abajo a arriba" y eso le había llevado a granjearse algunas enemistades con cargos veteranos del partido. En la reunión del comité de dirección del PP, algunos de sus miembros como la valenciana Belén Hoyo -que ha presentado también su dimisión como presidenta del Comité Electoral Nacional- defendió la salida de García Egea delante de Pablo Casado para ayudar a resolver la crisis, según fuentes populares.