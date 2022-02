El rumor de una posible dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, coge fuerza con el paso de las horas. Son muchas las voces internas que apuntan a que Casado, junto a un sanedrín de máxima confianza, estaría preparando ya el comunicado y limando los pormenores con los que anunciar su salida esta misma tarde.

Sin embargo, desde su entorno más próximo lo niegan categóricamente. Casado no dimitirá hoy y tampoco comparecerá. Esperará a mañana para reunirse en cónclave junto a los 17 líderes regionales en un encuentro crucial para el futuro del partido.

Mientras el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ya ha retirado la pregunta que tenía previsto formular mañana en la sesión de control al Gobierno, Pablo Casado todavía la mantiene. "¿Cuánto más está dispuesto a ceder a sus socios independentistas para seguir en La Moncloa?", es la cuestión que el todavía líder de la oposición tiene aún previsto lanzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Casi toda la bancada 'popular' asiste perpleja a que todavía no la haya retirado y dudan seriamente de que Casado aparezca por el Congreso de los Diputados este miércoles. "No puede venir por aquí", aseguraba una diputada esta mañana en el patio del Congreso. "Estoy jodido", expresaba uno de los pocos casadistas que aún no le ha retirado el apoyo.

De hecho, esta misma mañana, la dirección del Grupo Parlamentario Popular pedía la cabeza de García Egea y la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario donde definir de nuevo el rumbo del partido. "Los acontecimientos de los últimos días han conducido a nuestro partido a una situación de extrema gravedad que exige una respuesta eficaz inmediata", rezaba el comunicado, el paso oficial más firme dado hasta ahora por unos cuadros absolutamente rebelados contra su dirección.

Además, como ha adelantado este periódico, García Egea se niega a presentar su dimisión en las próximas horas pese a encontrarse acorralado por todos los frentes del partido. El diario El Mundo va más allá y asegura que Casado ya habría solicitado expresamente a su mano derecha la dimisión y éste se habría negado.