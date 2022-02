Aprender inglés con humor o cuando un libro te desatasca el idioma de Kim Kardashian (Shakespeare está ya visto)

Corría el año 2021 y Carlos y Mike, de 26 y 24 años, vieron cómo el sector de la hostelería, al que se habían dedicado hasta entonces, estaba prácticamente parado por la pandemia. La gelatina encima de una lavadora y un empresario o autónomo español son cosas que no pueden estar quietas, así que estos amigos de Alicante decidieron ponerse en serio con una cuenta de Twitter e Instagram llamada @spainsays.

Ahí recopilaban e inventaban frases de we don’t say (nosotros no decimos...), ese chiste que explica cómo se dirían en español expresiones en inglés. ¿Un ejemplo? In Spain we don’t say "Bye bye" we say "Me piro vampiro» and I think that’s beautiful o In Spain we don’t say "I love you" we say "Te como la cara" and I think that’s beautiful. Esa cuenta y esa broma comenzó a tener éxito y llegó la propuesta del libro por parte de la editorial.

Así nació Ni fu ni fuck (Ediciones Martínez Roca) un libro que contiene multitud de expresiones en inglés y sus traducciones a español, cuestionarios, chistes y demás elementos que ayudan a aprender inglés con un poco de humor.

"Es un libro con el que se puede aprender inglés, pero es un libro hecho por SpainSays, así que no es un libro tan serio. Se puede aprender inglés a través de frases españolas, modismos, cosas de nuestra lengua que usamos en el día a día y que para alguien que quiera defenderse o usar frases del día a día donde se hable inglés pueda usarlas", explican sus autores. "El objetivo principal es el humor y el secundario que la gente aprenda inglés, pero no es el típico libro de temario que te enseñe verbos. Son frases que te pueden ayudar a salir del paso en algún momento", matizan.

El libro cuenta con 12 unidades didácticas y se divide en temáticas, "para quedar a tomar algo, para los amigos, para insultar… hay frases, hay vocabulario básico para defenderse y una parte que hemos llamado Evaluasays para poner a prueba los conocimientos de ese capítulo", hacen ver. "Pero esta parte de evaluación es muy de coña, es muy de humor, donde puede haber desde cuestionarios a playlists de música alegre", aclaran. Nada de exámenes llenos de casillas en blanco por rellenar con formas verbales.

Y es que el humor y el buen rollo empasta maravillosamente con el aprendizaje de idiomas, o, por extensión, con casi cualquier enseñanza o conocimiento, quizá excluyendo la tanatopraxia y las oponiciones a registrador de la propiedad.

Otro ejemplo de este matrimonio bien avenido entre la lengua de Kim Kardashian (Shakespeare está muy visto) y lo jocoso son From Lost to the river y Speaking in silver (Ed. Booket) dos volúmenes en los que los autores, Ignacio Ochoa y Federico López Socasau traducen literalmente al inglés frases hechas populares españolas, creando verdaderos absurdos desternillantes, como, por ejemplo, We were few, and grandmother had a baby, o sea, éramos pocos y parió la abuela o Shit yourself little parrot, o sea, cágate, lorito.

¿Qué han conseguido los autores? "Vender libros to blanket -a manta- y que les odien en todas las academias de inglés del planeta", según ellos mismos declararon.

Ese mismo filón lo encontró Damián Mollá, guionista de El hormiguero (el muchacho de la entrevista de abajo) cuando publicó This book is the milk!: El inglés que no sabías que sabías (Vaughan) junto a Alberto Alonso, con el que llevan más de 100.000 ejemplares vendidos . "El libro ha funcionado porque es útil para la gente", explica el hombre que da vida a Barrancas, que añade que "es guay ser útil para los demás".

Isabel y Phillip, son "una pareja muy spanglish" que en 2012 comenzaron a subir divertidos vídeos a YouTube "para ayudar a los estudiantes que, como Isabel, tenían problemas para comunicarse en inglés a pesar de años de clases". Ahora tienen 1,32 millones de suscriptores en la cuenta Amigos Ingleses y un libro, Born to speak british (Ed. Cúpula), donde con su buen rollo habitual desbloquean ese inglés que se nos queda atascado y frases, expresiones y jerga británica que no aparece en los libros de texto. Amigos Ingleses ganó el premio al Mejor Blog del año en la XI Edición de los Premios 20Blogs que organiza 20minutos.

Entrevista a Damián Mollá

A Damián Molla, alma de la hormiga Barrancas en El hormiguero, le dijeron un día en el programa que tradujera a un invitado internacional, Matt Dallas. "Lo hice fatal, salió horroroso, nos pusieron a caldo", rememora el guionista. De aquello salieron This book is the milk!: El inglés que no sabías que sabías y su secuela This book is the Remilk!!, donde se hace ver que sabemos más del idioma anglosajón de lo que nos damos cuenta.

¿Cómo reaccionó a aquel tropiezo? Dije, "voy a estudiar inglés de verdad". Y me puse a lo bestia. Me ponía la televisión de Vaughan tres horas al día. Yo no tengo memoria y aprender vocabulario me era difícil y me empecé a hacer trucos mentales. Para mí las cosas tienen que tener lógica y me di cuenta de que el inglés es mucho más lógico de lo que parece.

E hizo un descubrimiento curioso... Me di cuenta de que al menos hay 2.000 palabras que tú ya sabes de inglés, simplemente por estar en el mundo. EE UU domina el planeta y tenemos su cultura, sus canciones, sus productos… y sabemos las palabras aunque no nos demos cuenta.

¿Y de qué modo lo aplicó? El método consiste en hacerle ver a alguien las cosas. ¿Cómo se dice ‘tabla’ en inglés? Y la gente no lo sabe, por ejemplo, pero les preguntas como se llama la tabla que se usa para ir por la nieve para esquiar y te dicen ‘snowboard’. ¿Cómo se dice tabla? ‘Board’. Y la gente lo deduce. El sistema es que tú deduzcas las cosas y de ahí te acuerdas para siempre.

¿Se enseña mal el inglés? Los profesores ahora tienen mejor nivel del que tenían los nuestros e intentan hacer métodos más divertidos, pero faltaría que el Ministerio o las comunidades crearan un sistema atractivo que enganchara a la gente.

Y además, hay que atreverse a hablarlo, perder la vergüenza... No se puede hablar inglés sin fallar. Hay que equivocarse para aprender. De hecho, los fallos más gordos son los que van a hacer que no te olvides de una palabra.

¿Le ha pasado a usted? En un programa de radio en inglés fui a que me entrevistaran y quise decir rascacielos y dije ‘skycrapper ‘en lugar de ‘skyscraper’, así que lo que dije fue ‘rascamierdas’, en lugar de ‘rascacielos’. De esa ya no te olvidas.

¿Qué le dicen sus lectores? Mucha gente me escribe por redes sociales o vienen a El Hormiguero para que se lo firme y todos me dicen que ha sido muy útil, que con el método que contiene se acuerdan de las palabras, porque consiste en que tengas cada palabra en la cabeza y en los cajones adecuados y una vez que lo haces ya no se te olvida y la gente me lo dice mucho.