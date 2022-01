David Orange destapa la cara oculta de Valencia en su última novela

"Valencia es una ciudad con muchas caras y muchos lugares". David Orange (40) convierte su ciudad natal en una protagonista más de su último libro, Romperás la noche con un grito (Planeta), cuya trama transcurre por los distintos barrios y ambientes que la conforman impregnándola de luz, pero también de oscuridad.

El autor nos lo cuenta mientras nos guía por los espacios que aparecen en este thriller, en un recorrido que parte del Ensanche, el distrito acomodado de los 19 de la ciudad. A pocos minutos del mercado de Colón vive Ignacio Durán, quien sufre el rapto de su bebé, Samuel, en su propia casa. Esto deja descolocado al médico de familia, pues no entiende cómo ha podido sucederle algo así en una zona tan poco conflictiva.

"Los secuestros y desapariciones golpean al ser humano de una manera brutal", nos explica el escritor de Albalat dels Sorells, quien recuerda que entre 2010 y 2020 se registraron alrededor de 219.000 denuncias por desapariciones en España, la mayoría de menores de edad. Durán avisa a la Policía, que inicia de inmediato una intensa búsqueda, ya que las primeras horas suelen ser decisivas para resolver un caso al que se sumará después otra problemática social: la existencia de las redes de pornografía y prostitución infantil.

El escritor David Orange, en una imagen promocional de su nuevo libro, 'Romperás la noche con un grito'. CARLOS RUIZ B. K.

Un 'thriller' con dilemas morales

Cambiamos de rumbo hacia el parque natural de la Albufera, un lugar muy especial para la Elísabet Bru, la inspectora que se sitúa al frente de la investigación. Sumida en una crisis existencial, servirá como hilo conductor en una historia repleta de giros, tensión y, sobre todo, "dilemas morales".

"El paraje de la Albufera revuelve emocionalmente a la protagonista. Una de las reflexiones que se plantean es cómo los estímulos que recibimos en la primera infancia van a determinar lo que pensamos, sentimos o experimentamos en la vida adulta. Hay una pequeña reflexión sobre el origen de la identidad de cada uno de nosotros -cuenta-; y Bru está en el momento más bajo de su vida a nivel personal. Tiene la sensación de no saber quién es". Mientras Orange nos habla de ello pasamos por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un símbolo de la Valencia contemporánea que contrasta con barrios de la periferia como Benicalap, Els Orriols o Barona, los cuales también aparecen fielmente retratados en la novela.

Termina nuestra visita a El Palmar y, con el estómago lleno tras degustar un almuerzo típico valenciano, ponemos rumbo de nuevo a la capital. Orange, que presta mucha atención a la psicología de los personajes, destaca una vez más el papel de la identidad, poniendo el foco esta vez en la fisionomía. "Quería hablar de esta pseudociencia porque, a veces, cuando vemos a alguien, nos hacemos una pequeña percepción de cómo es. Hay una evaluación que surge de un plano subconsciente, y la fisionomía dice que la haces a partir de unos rasgos".

El escritor David Orange, en una imagen promocional de su nuevo libro, 'Romperás la noche con un grito'. CARLOS RUIZ B. K.

Las mil caras de la ciudad

El cielo deja de estar encapotado cuando llegamos al barrio de El Carmen. La ciudad recupera su brillo habitual, y el paseo por las calles peatonales se vuelve todavía más agradable. El autor nos explica que esta ubicación es importante, ya que en ella se produce "una tensa persecución". Además, en la plaza de la Virgen se reúnen los síndicos del Tribunal de las aguas, quienes son los únicos que conocen de principio a fin la red de acequias subterráneas sobre la que está construida la ciudad. Los raptores huyen a través de este "laberinto de túneles, olvidado, oscuro y tenebroso", que cobra especial importancia en la novela.

Romperás la noche con un grito culmina en la Calle del Trinquete de Caballeros, cuyo nombre viene de la época renacentista, cuando se jugaba en las calles a la pelota valenciana. "Quería cerrar la historia aludiendo a la idea del juego", cuenta el escritor, con quien ponemos rumbo hacia la última parada: L'Alquería de L'horta, un restaurante situado en Alboraya donde el escritor nos cuenta, tras probar una deliciosa paella hecha con leña de naranjo, cómo vivió la escritura de su último libro, que llega tras La chica del semáforo y El hombre del coche.

El escritor David Orange, en una imagen promocional de su nuevo libro, 'Romperás la noche con un grito'. CARLOS RUIZ B. K.

Un viaje interior

Orange trabaja en el área de prevención del hospital La Fe como psicosociólogo y ergónomo para la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, y recuerda la escritura del libro como un proceso "intenso", pero meramente vocacional y gratificante: "Esta es mi novela más completa. A través de ella he redescubierto Valencia, he reunido el mayor número de documentación posible y he intentado ofrecer lo que me gustaría encontrar como lector: entretenimiento y un subtexto, un viaje interior. Este libro es el que más habla de mí; de mi vida, de lo que pienso de ella".