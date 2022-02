Dua Lipa comparte un detalle revelador de su dieta: "No como nada desde las seis de la tarde"

Dua Lipa por fin ha comenzado su esperada gira mundial de su segundo álbum, Future Nostalgia, y, al mismo tiempo, ha lanzado un pódcast llamada At your service.

Con tan solo un par de episodios publicados, las conversaciones que la artista británica ha tenido con sus invitados ha servido para conocer más íntimamente a una de las reinas de la música pop.

Para ella, estar en forma es esencial, especialmente cuando pasa más de cuatro noches a la semana encima del escenario con demandantes coreografías. Por eso, tiene que escuchar a su cuerpo a la hora de la comida.

En el programa ha confesado que una de las medidas que toma en su dieta es no "comer nada desde las seis de la tarde". Aunque parece una decisión radical, tiene su explicación.

"Cuando como tarde", ha explicado: "Mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida". Sin embargo, para Dua Lipa no es problema. Acostumbrada a seguir un horario inglés, procura desayunar, comer y cenar antes de las seis de la tarde.

Asegura que, a pesar de intentar no tomar nada más tarde, no suele privarse de comer comida poco sana cuando le apetece. Eso sí, comenta que solo lo hace en días que no tiene compromisos profesionales, porque puede repercutir en su energía.

"Bebo mucha agua. También tomo vitaminas, mucho Omega 3", ha comentado también haciendo referencia a su rutina facial diaria. Ha revelado que hace años se olvidaba a menudo de desmaquillarse, pero ahora ha comenzado a "sentir verdadera mejor en su piel".