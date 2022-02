Rocío Carrasco sentencia a Ortega Cano: "Lo borraría de la vida de mi madre, y creo que ella también lo haría"

Este viernes 18 de febrero, Telecinco emitió Montealto: los papeles de Rota, un preámbulo de lo que será En el nombre de Rocío, la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco. El formato puso el foco en los Mohedano-Jurado menos mediáticos, pero también habló de José Ortega Cano.

La duda planea sobre el torero por cuestiones como su cambio radical en el discurso sobre Antonio David Flores, pasando de declarar contra él e intervenir en un plató para llamarle maltratador y narrar algunos de los episodios más duros que presenció entre Rocío Carrasco, Antonio David y, en alguna ocasión, Rocío Jurado... a tener una relación más que cordial con él, llegándole a invitar a su boda con Ana María Aldón.

"No solo no tenía amor a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus propios padres, pues estos me llamaban a mí para saber como está su hijo. El matrimonio que Antonio David había contraído tenía más valor hacia fuera, hacia el lucimiento social. Lo que prentendía era montar el escándalo y vivir del escándalo. Ha hecho fortuna por este camino, y lo sigue haciendo", dijo Ortega Cano muchos años atrás de Antonio David.

Sobre el torero se ha rumoreado en muchas ocasiones que podría haber maltratado a Rocío Jurado. Aunque para saber qué hay de verdad en esos rumores habrá que esperar al estreno de En el nombre de Rocío, este viernes Carrasco dijo algo que dejó ver que las informaciones que se revelarán sobre el torero en la docuserie son bastante graves.

Ortega Cano confesó ante el Tribunal eclesiástico de La Rota lo sinvergüenza que era el ser: “AD ha dejado ver que no sólo no tenía amor a su esposa, pero ni a sus hijos, ni a sus propios padres, pues estos me llamaban a mi para saber como esta su hijo” #LicenciaParaHablar pic.twitter.com/6zGAGDssqT — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 18, 2022

"Si me lo preguntas te diría que sí, no por nada, con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado, pero creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida ella hubiese estado mejor", sentenció.

Jorge Javier: “¿Borrarías a Ortega Cano de la vida de tu madre?”

Rocío Carrasco: “SI. Completamente” #LicenciaParaHablar pic.twitter.com/CfwnXFzyxw — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 19, 2022

Carrasco aprovechó, además, para contestar las declaraciones de Ortega Cano, que dijo hace unos días que ella tenía un "comportamiento muy irregular" desde pequeña: "Irregular puede, pero ni delicitivo ni ilegal, que yo ni bebo ni conduzco", añadió, en un sibilino ataque al torero.