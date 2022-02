La tensión sigue en aumento en Ucrania, donde la diplomacia está siendo arrinconada y el conflicto bélico parece más cercano. EEUU y la OTAN insistieron este jueves en que a pesar de la retirada de tropas escenificada por Rusia en los últimos días, Moscú "se prepara para la guerra" al mantener intactos sus planes de invadir Ucrania y solo está buscando "un pretexto" para cruzar la frontera.

Así lo expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien aseguró que ese pretexto "podría ser un atentado terrorista fabricado, un supuesto descubrimiento de fosas comunes o incluso un falso ataque con drones o armas químicas". Blinken subrayó que algunos medios de comunicación rusos "ya han empezado a difundir algunas de esas falsas alarmas" para empezar a justificar la invasión.

El responsable de la política exterior de EEUU también detalló que el ataque podría comenzar con "bombardeos sobre Ucrania, un bloqueo de las comunicaciones del país y ciberataques" contra instituciones clave. "Después, tanques y soldados rusos avanzarán sobre objetivos ya identificados y señalados en detallados planes. Creemos que esos objetivos incluyen la toma de Kiev, una ciudad de 2,8 millones de habitantes", avanzó Blinken.

En la misma línea, el máximo responsable del Pentágono, Lloyd Austin, explicó que Rusia ya está tomando posiciones para lanzar su ataque: "En lugar de retirar tropas, hemos visto que las están acercando cada vez más a la frontera. Hemos visto volar más aviones de combate y de apoyo y preparativos en el mar Negro. Incluso hemos visto cómo se están abasteciendo de suministros de sangre. He sido soldado y sé de primera mano que no se hacen este tipo de cosas si no hay una razón".

Según Austin, Rusia cuenta ya con unos 150.000 efectivos alrededor de Ucrania, desde Bielorrusia hasta la península de Crimea y el mar Negro, y podría lanzar un ataque con rapidez.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comparte los temores de EEUU y dijo que "Rusia ha acumulado la mayor fuerza que hemos visto en Europa en décadas" alrededor de Ucrania, y denunció que "tiene muchos espías operando" en el interior del país, especialmente en la región separatista del Donbás. Stoltenberg también incidió en que Moscú planea "una operación de bandera falsa" en el este de Ucrania, "diseñada para que parezca un ataque contra los rusos o rusoparlantes como excusa para entrar en territorio ucraniano".

Tanto EEUU como la OTAN coincidieron en que el objetivo de sacar a la luz los planes de Moscú es, precisamente, complicarle al Kremlin dar el paso definitivo y obligar al gobierno ruso a retomar la vía diplomática. Sin embargo, este jueves ya hubo ruido de mortero en el este de Ucrania: Kiev denunció que los rebeldes prorrusos violaron el alto el fuego en 29 ocasiones sin causar bajas, y los separatistas del Donbás denunciaron que el ejército ucraniano atacó nueve localidades bajo su control.

De esas hostilidades se hizo eco el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell: "Tenemos evidencia y estamos muy preocupados porque ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera". El exministro español dijo, no obstante, que por ahora la UE no aprobará sanciones contra Moscú: "Lo haremos cuando llegue el momento, cuando el nivel de intensidad de la agresión lo requiera".

Rusia no planea "ninguna invasión de Ucrania"

Por su parte, Moscú, que este jueves insistió en que no planea "ninguna invasión de Ucrania", también tensó la cuerda ante el aumento de tropas de la OTAN en el este de Europa y advirtió que se verá obligada a reaccionar. "En caso de ausencia de garantías firmes y vinculantes para garantizar nuestra seguridad por parte de EEUU y sus aliados, Rusia se verá obligada a reaccionar con medidas de naturaleza técnico-militar", apuntó el Ministerio de Exteriores ruso en un documento remitido a Washington.

En ese texto, Moscú lamenta que se haya "ignorado la naturaleza del paquete de las propuestas rusas" para solucionar el conflicto y se tilda de "alarmante" la concentración de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas. También pone en cuestión que EEUU "esté realmente comprometido con arreglar la situación de seguridad europea". Además, Rusia expulsó este jueves al número dos de la embajada norteamericana en Moscú, Bart Gorman, como "respuesta a la injustificada expulsión" de un diplomático ruso en Washington.