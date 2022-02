La Policía Nacional advierte de que este gesto antes de salir de casa puede evitar que entren a tu vivienda

La Policía Nacional ha vuelto a ofrecer en sus redes sociales una recomendación para evitar que entren en tu vivienda a robar, ya que los delincuentes o las bandas organizadas utilizan cada vez métodos más sofisticados y difíciles de detectar.

Por ello, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la Policía Nacional ha recordado que "aunque sea solo un momentito... no olvides cerrar la puerta de casa con llave". En caso contrario, "se lo estarás poniendo muy fácil a los que quieran entrar", advierte. En este sentido, hay que prestar atención ante cualquier sospecha y llamar a las autoridades.

¿Cuáles son las técnicas más empleadas por los ladrones?

Uno de los métodos más complejos que utilizan los ladrones es el del hilo invisible. Para ello, colocan hilos de pegamento que prácticamente no son visibles entre el marco de la puerta con el objetivo de encontrar casas vacías. Si este hilo se rompe, los delincuentes ya saben que hay personas viviendo en la casa. No obstante, si el hilo está intacto pasados unos días indicaría que no hay nadie en el inmueble y entran a robar.

El 'bumping' es otra de las técnicas más habituales por su rapidez. Se basa en introducir una llave y dar unos golpes suaves con un martillo para que se abra la cerradura sin dañar la puerta.

Otro método que ha crecido en los últimos años es el 'impressioning', que consiste básicamente en crear una copia o molde de la llave de la casa sin que la víctima se entere. Para ello, introducen unas láminas muy finas de aluminio en la cerradura en las que se quedará moldeada la forma de la llave al introducirla.