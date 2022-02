El nuevo programa de Montealto Regreso a la Casa sigue trayendo cola. Las palabras de Rocío Carrasco, hablando sobre el comportamiento de sus familiares más mediáticos, está levantando ampollas. Y una de las que ha querido responder ha sido Rosa Benito.

"Rosa va con el viento. Según cuántas veces suene su teléfono, así va cambiando de versión, de opinión y de registro. Rosa es veleta" dijo Rocío Carrasco. Rosa Benito ha querido contestarla en Ya es Mediodía. "Es que no me puede decir que me tengo que posicionar. ¿Por qué me voy a posicionar, para demostrar que a la que ya no está la he querido o no? ¿Estamos en una dictadura?"

Y estas palabras no han sentado nada bien al presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez. Él y Rosa se habían reencontrado en Ya son las Ocho, y en ese reencuentro Jorge Javier ya le había llamado la atención a la extertuliana de Sálvame su actitud durante todos los problemas que tuvo Rocío. Y estas nuevas declaraciones de Rosa no le han gustado nada.

“Como ser humano es inadmisible que alguien no quiera ver el sufrimiento de otra persona que le importa. Es de un egoísmo brutal” ha espetado el presentador. "¡Hombre estás viendo el sufrimiento de una persona que no te es ajena, es tu familia, entonces ¿Qué es la vida que ante el sufrimiento del prójimo haces eso?"

“Me ha decepcionado muchísimo. No quiere mancharse, pero Rosa, no se puede. Vivir es mancharse. Si esto fuera una dictadura no te podrías posicionar, lo que decimos es que tomes partido”.