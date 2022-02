Han pasado casi seis años desde que Rosa Benito abandonara Sálvame para siempre. Su relación con Jorge Javier Vázquez durante este tiempo no ha sido la mejor debido a las diferencias que arrastran desde hace tiempo, y, por ello, este martes ha tenido lugar un suceso histórico en Mediaset: su reencuentro.

Ha sido en Ya son las ocho donde el presentador y la tertuliana se han visto de nuevo las caras, y donde han rescatado sus problemas del pasado. Una muestra de ello ha sido la aclaración que el catalán ha hecho sobre el mote que le puso con motivo de los conflictos familiares. "Yo quería decir 'la cuñada viuda' y me equivoqué", ha confesado.

A propósito de las series documentales Rocío, contar la verdad para seguir viva y Montealto, regreso a casa, en las que Rocío Carrasco ha hablado del distanciamiento con parte de su familia, así como de su exmarido, Antonio David Flores. Para el presentador de Sálvame, Rosa Benito no estuvo a la altura. "Rocío ha contado que ha pasado miedo y Rosa no ha sabido comprenderla", ha dicho.

Jorge Javier a Rosa Benito: “no puedo entender la incomprensión que ha tenido Rosa de la relación de Rocío Carrasco con su hija. Hay situaciones insalvables… sin ayuda externa por mucho amor o dedicación hay cosas que dices ‘no puedo’”



Bravísimo @jjaviervazquez 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/V8I9KzYSnD — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) February 8, 2022

En este sentido, Vázquez ha subrayado que "por mucho que haya mucho amor que haya (en la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores), hay cosas que son insalvables y se requiere ayuda psicológica”. Y es que la colaboradora ha declarado no saber con quién posicionarse, ya que madre e hija tienen versiones distintas.

"Yo no he entendido la incomprensión que ha tenido con Rocío con el tema de su hija", ha añadido, posicionándose, además, sobre las acusaciones a Fidel Albiac, a quien Gloria Camila ya criticó este lunes: "El problema es que no me lo creo", ha opinado, y ha añadido: "Yo creo que lo que él ha hecho ha sido asistir a una mujer que estaba incapacitada para la vida".

Jorge Javier a Rosa Benito: “yo creo que Rocío Jurado no te lo contaba todo”



Jorge Javier a Rosa Benito: "yo creo que Rocío Jurado no te lo contaba todo"

Por fin alguien se lo dice a la cara.

Además, el presentador ha puesto en duda la relación de Rosa Benito con Rocío Jurado: "Yo creo que ella no te lo contaba todo".