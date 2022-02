La triste reflexión de Rocío Carrasco sobre Rocío Flores: "No deja de faltarme al respeto, le da igual mi dolor"

Este viernes 11 de febrero, Telecinco emitió El precio del silencio, un monográfico que estudió el impacto de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. El programa mostró cómo varios miembros de su familia contrarios a ella habían incrementado su presencia en televisión y, a consecuencia, sus ingresos económicos, a raíz de que la hija de la más grande contara su versión.

Una de las personas que innegablemente más se ha lucrado de la emisión de la docuserie es Rocío Flores, colaboradora fija semanal en El programa de Ana Rosa desde que se estrenó el documental, pese a que en su primera aparición se negara a hablar del mismo, pues rápidamente reculó y utilizó el formato para lanzarle todo tipo de indirectas a su madre.

Su última intervención fue especialmente incisiva y, en ella, apuntó a que su madre no se había atrevido a contestar a Gloria Camila en Montealto: regreso a casa porque antes tenía que recibir instrucciones de Fidel Albiac. Sin embargo, Carrasco y Jorge Javier Vázquez dejaron claro que si contestó este viernes a su hermana fue porque el propio programa lo había acordado así.

Pero Flores también amenazó con contar su testimonio y dijo que, si contara sus vivencias, España se caería, dando a entender que la opinión pública, predominantemente del lado de Rocío Carrasco, cambiaría de bando. Y no solo lo dijo por su madre, sino que atacó nuevamente a su marido, Fidel Albiac, y dijo que era "un ser de luz que de luz no tenía ninguna".

"No me voy a poner a explicar mi vida en 40 minutos cuando se ha hecho un año y pico una docuserie, más que editada. La única persona de todos los que hablan que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llama Rocío Flores Carrasco y David Flores. Lo mismo, si a mí algún día me da la gana, y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo se cae España", dijo Flores desde el plató de Ana Rosa Quintana.

Carrasco puntualizó al respecto, además, que todas esas experiencias con las que amenazaba ya las había contado ante distintos organismos judiciales, y que todos habían concluido lo mismo, que la niña no tenía problemas en casa de Rocío Carrasco:

“Sus vivencias están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente por maltrato, en un informe psicosocial, por un perito, en un informe del juzgado de menores que la condena, en tres informes psicosociales... que saque los tres informes, no le va a hacer falta mucho más, son tres papeles", dijo.

En su última aparición en El programa de Ana Rosa, Rocío Flores también presumió de no haber insultado ni faltado el respeto jamás a su madre, algo que desmintieron todos los colaboradores de El precio del silencio, que además incidieron en los deshumanizada que tenían los Flores-Mohedano a Carrasco.

"No cesa de faltarme al respeto. A eso me refiero antes con que el ser no deja de estar. Está haciendo daño gratuitamente y que sabe que es mentira y me duele. Si a ella no le importa mi dolor, ¿de qué me sirve nada?”.