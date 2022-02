Rocío Carrasco, sobre Gloria Camila: "Es demasiado joven para haber vivido lo que cuenta, que dejen de manipularla"

Telecinco emitió este viernes 11 de febrero El precio del silencio, un monográfico que estudió el impacto de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. El programa mostró cómo varios miembros de su familia contrarios a ella habían incrementado su presencia en televisión y, a consecuencia, sus ingresos económicos, a raíz de que la hija de la más grande contara su versión.

Una de ellas fue Gloria Camila, que ha llegado a convertirse en colaboradora fija de Ya son las ocho a raíz de sus polémicas familiares. "Gloria Camila es una mujer, pero una muy joven. Sé que está influenciada. Cuando muere nuestra madre, ella tiene 9 años y no tiene tiempo conciencia ni humanidad para saber lo que pasaba o dejaba de pasar. No puede tener ciertos recuerdos, porque no le pertenecen", comenzó Rocío Carrasco

Y es que, la semana pasada, la joven hizo unas impactantes y provocadoras declaraciones sobre Rocío Carrasco a raíz de las emisiones de Montealto: regreso a casa. Comenzó dando a entender que, si su maestro era Antonio David Flores, el de Rocío Carrasco era Fidel Albiac, alguien "peor" que el primero y que solía llamarles, tanto a ella como a su hermano José Fernando, "los inmigrantes".

La hija de José Ortega Cano también dejó claro que se había tomado como una indirecta a su padre que Rocío Carrasco dijera que Raquel Mosquera "ya no era la viuda de Pedro Carrasco", pues el caso del torero era igual y creía que había dado a entender que este "no era el viudo de Rocío Jurado".

Además, llevó la revista que plasmaba la boda entre Rocío Jurado y Ortega Cano, en un claro intento de defender la relación que hubo entre ambos, algo que Carrasco ha cuestionado en varias ocasiones, aunque sin dar detalles. Pero la cosa fue más allá, y Gloria Camila amenazó con interponerle una querella criminal a su hermana por utilizar en su docuserie supuestos documentos de su madre, Rocío Jurado, que en su momento le negó cuando se los reclamó.

Volviendo a la respuesta de Rocío Carrasco este viernes, además de dejar claro que Gloria Camila estaba contando recuerdos que realmente no le pertenecían por lo pequeña que era, lanzó un mensaje para aquellos que, a su juicio, la manipulan.

"Me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de echar a otra niña al ruedo que tengan vergüenza y lo hagan ellos, que yo estoy aquí y no tengo miedo. Esa que ha salido en el documental ya no existe, y si existe le queda muy poquito. Dejad de decirle a la niña lo que tiene que decir. Tened huevos, es una niña que no ha podido vivir y no puede saber, no ha tenido la edad suficiente", aseveró.

En la misma línea, Isabel Rábago señaló que al coincidir con Gloria Camila en algunos platós se había dado cuenta de que le faltaba mucha información y que saltaba a la mínima cuando le parecía que atacaban a su padre.

Carrasco, además, le recomendó a la joven que pusiera en cuarentena las versiones que le había contado su familia sobre ciertos hechos, que los cuestionara y que abriera la mente. Por último, lanzó una advertencia muy críptica: "Deja de pedirme documentos, vida mía, que vas a ver cosas que no quieres saber".