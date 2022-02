Arqueólogos de Cambridge revelan que los romanos usaban sus valiosas vasijas como váteres

Uno de los objetos más comunes de la antigua Roma que encuentran los arqueólogos son las vasijas y los recipientes, ya sean de cerámica o de metal. Pero ahora, una investigación llevada a cabo en Cambridge ha revelado que su uso era poco ornamental.

Expertos de esta prestigiosa universidad británica encontraron vasijas desenterradas en la isla italiana de Sicilia que contenían restos de desechos humanos, recoge el The Sun.

Roger Wilson dijo: "Lo que consideramos hermosos jarrones y macetas eran orinales. Encontramos cinco grandes vasijas de cerámica decoradas en Sicilia hechas hace unos 1.500 años".

"Una de ellas tenía un depósito costroso en el fondo. Descubrí que era carbonato de calcio, que es lo que se destila de la orina si no limpias un orinal", explica el profesor Roger Wilson.

"Enviamos un trozo al laboratorio de parásitos antiguos en Cambridge. Lo miraron bajo el microscopio y encontraron los restos de un parásito intestinal llamado tricocéfalo, lo que demuestra que también había heces en la olla", dice.

La antigua Roma tenía agua corriente y retretes, pero no se encontraban a menudo en casas grandes. Wilson dijo: "Los inodoros romanos probablemente olían mal y no eran muy saludables, razón por la cual las élites no los usaban. Preferirían chasquear los dedos para llamar a un asistente con un orinal".