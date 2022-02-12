Quién se presenta por Palencia a las elecciones en Castilla y León 2022

Todos los castellanoleoneses deberán acudir a las urnas el domingo 13 de febrero de 2022 para ejercer su derecho a votar y decidir quiénes serán los partidos y representantes que conformarán las Cortes de Castilla y León en la nueva legislatura.
En cada una de las nueve provincias que conforman la región, hay varias candidaturas diferentes, por varios partidos. En el BOCYL, se puede leer el acuerdo de las Juntas Electorales Provinciales con cada opción, como es el caso de Palencia.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
- JESUS GUERRERO ARROYO
- MARIA CONSOLACION PABLOS LABAJO
- RUBEN ILLERA REDON
- MARIA DEL PILAR GARCIA COLMENERO
- JORGE IBAÑEZ DIAZ
- PAULA SANZ COMBARROS
- FRANCISCO JAVIER QUIJANO GONZALEZ
- MONICA DE LA SIERRA VILLULLAS (Suplente)
- TOMAS CARRASQUEÑO GARCIA (Suplente)
- ESMERALDA MARTIN MEDIAVILLA (Suplente)
PARTIDO UNIONISTA ESTADO DE ESPAÑA (PUEDE)
- EDUARDO LERA BENAVIDES
- BASILIO CAMACHO ALAMILLO
- MARÍA DEL SAGRARIO CASTAÑO MOGROVEJO
- MARÍA MONTSERRAT GONZÁLEZ MARTÍN
- ÁNGEL MARÍA SALVADOR GARCÍA
- MARÍA BLANCA GARCÍA ALONSO
- JAVIER DEL RÍO CASTAÑO
- EMILIO GÓMEZ COLLANTES (Suplente)
- ALFREDO CAMACHO GARCÍA (Suplente)
- MARÍA BEL LAGARTOS CANTERA (Suplente)
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
- AITOR VEGA GARCIA
- NEREA RUANO LLAMAS
- DIEGO CORRAL NIETO
- ANDREA VELASCO PALOMERO
- GABRIEL GARCÌA GARCÍA
- CARMEN VAZQUEZ CABALLERO
- DANIEL JIMENEZ PACHECO
- DIEGO ZAZO SAEZ (Suplente)
- MARIA PILAR CARRANZA RODRIGUEZ (Suplente)
- SOCRATES FERNANDEZ LOPEZ (Suplente)
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
- MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ CALVO
- SANTIAGO MOLINERO GARCIA
- MARÍA DEL PILAR ALEJOS POLA
- AMADOR PARIS CAMINERO
- MARIA CONCEPCIÓN GOLDAR GUTIERREZ
- ALEJANDRO REPRESA MARTIN
- MARIA JOSEFA MARQUEZ ALVAREZ
- MOISES DIEZ FRESNILLO (Suplente)
- MARTA FERNÁNDEZ CALVO (Suplente)
- EDUARDO CALZADA ARRANZ (Suplente)
PARTIDO POPULAR (PP)
- 1. CARLOS JAVIER AMANDO FERNÁNDEZ CARRIEDO
- 2. MARÍA JOSÉ ORTEGA GÓMEZ
- 3. MARÍA DE LAS MERCEDES CÓFRECES MARTÍN
- 4. JUAN JESÚS BLANCO MUÑIZ
- 5. ALONSO NIETO GARCÍA
- 6. SARA ESTEBAN DE LOS MOZOS
- 7. JOSÉ LUIS EMPERADOR LEÓN
- 1. MARÍA VICTORIA COSGAYA GONZÁLEZ (Suplente)
- 2. MANUEL GAÑÁN RODRÍGUEZ (Suplente)
- 3. PATRICIA PÉREZ BLANCO (Suplente)
DESPIERTA (DESPIERTA)
- 1. FERMIN MENCIA LOZANO
- 2. BEATRIZ NUÑEZ RENEDO
- 3. JOSE BLAS MARTIN RECIO
- 4. RUFINO ESTEBAN NIETO
- 5. BEGOÑA GUTIERREZ DE LA CRUZ
- 6. EMILIO MIGUEL INFANTE
- 7. NOEMI PELAYO HERNANDEZ
- 1. GASPAR MENCIA LOZANO (Suplente)
- 2. FERNANDO PELAYO ALEGRE (Suplente)
- 3. ROSA FE SANTAMARTA MATATEGUI (Suplente)
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
- MARÍA TERESA PÉREZ SALDAÑA
- 2. ZAIRA GÓMEZ GIL
- 3. ANA MATÉ JUEZ
- 4. ABRAHAM CALVO GALINDO
- 5. FRANCISCO MARTÍN CHACÓN
- 6. VANESSA GARRIDO GONZÁLEZ
- 7. MARIO POSTIGO HERNÁNDEZ
- 1. INMACULADA FERNÁNDEZ ROZAS (Suplente)
- 2. MIGUEL ÁNGEL COLLADO ALONSO (Suplente)
- 3. TERESA SALDAÑA RODRÍGUEZ (Suplente)
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
- 1. JULIO CÉSAR DE ALAIZ MARTÍNEZ
- 2. FERNANDO RODRÍGUEZ MAYO
- 3. JAVIER LUIS HORAS PUENTE
- 4. ELENA ANTOLÍN PIÑÁN
- 5. MARÍA BEGOÑA PÉREZ PÉREZ
- 6. PATROCINIO CASTAÑEDA MARTÍN
- 7. EMMA CANDIL ABAD
- 1. LUIS MIGUEL PÉREZ GONZÁLEZ (Suplente)
- 2. GUSTAVO LÓPEZ FERNÁNDEZ (Suplente)
- 3. MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ ORDAX (Suplente)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
- 1. JOSÉ MANUEL OTERO SANZ
- 2. JUAN CRUZ VIDAL CARAZO
- 3. MARÍA ESTELA REDONDO GARCÍA
- 4. MARÍA LLORENTE TEJEDOR
- 5. LUIS MANUEL MAZUELAS OTERO
- 6. ÁNGEL LÓPEZ IGLESIAS
- 7. MARÍA FRANCISCA PEÑA DE LA HERA
- 1. JORGE LLANOS MARTÍN (Suplente)
- 2. ISAURA DE NICOLÁS LASO (Suplente)
- 3. MARIO GARCÍA GUARDO (Suplente)
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
- 1. DAVID LOPEZ CARAZO
- 2. EVA MARIA OTERO DORADO
- 3. ISRAEL CABALLERO HIERRO
- 4. ANA BELEN COLLANTES MARTIN
- 5. JAVIER ALONSO HERREROS
- 6. ROSA MARIA ZORITA BALLESTEROS
- 7. ANGEL MIGUEL MARTINEZ GARCIA
- 1. EDUARDO HERMIDA MESTANZA (Suplente)
- 2. HERMINIA FRANCOS MULAS (Suplente)
- 3. ALBERTO POZO DIEZ (Suplente)
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
- 1. MARÍA NIEVES TRIGUEROS BUENA
- 2. MARIA VICTORIA DIAZ ARRANZ
- 3. JESUS MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
- SERGIO ANDRES CUESTA
- 5. JUAN CARLOS CISNEROS FERNANDEZ
- 6. FERNANDO REVILLA REVILLA
- 7. ROSARIO DE LA PAZ LOPEZ FERNANDEZ
- 1. MARIA BELEN ARAGON PEREZ (Suplente)
- 2. ANGELA ROJO MARTINEZ (Suplente)
- 3. JESUS PEREZ APARICIO (Suplente)
VOX (VOX)
- 1. DAVID HIERRO SANTOS
- 2. LUIS JAVIER ZURRO HERNÁNDEZ
- 3. MIGUEL GÓMEZ CEA
- 4. NATALIA MARÍA GARCÍA DÍEZ
- 5. MARÍA DEL PILAR JUNCO NAVASCUES
- 6. PORFIRIO MONGE NICOLÁS
- 7. MIRIAN LIOBA PAJARES PONCIO
- 1. DANIEL CABRERIZO GALLO (Suplente)
- 2. PATRICIA PRIETO FERNÁNDEZ (Suplente)
- 3. PAULA DE LA VEGA DE BUSTOS (Suplente)
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
- DANIEL ORTEGA FRECHILLA
- MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ
- ANGEL ALONSO GARCIA
- JOSE LUIS ESTEBAN GALLEGO
- MARIA TERESA VEGA ESCUDERO
- GEMMA ILLERA DIEZ
- LUIS CUESTA MOISEN
- PATRICIA VAQUERO DEL CAMPO (Suplente)
- LUIS SANTAMARIA BUJEDO (Suplente)
- CRISTINA VIRGINIA ROMO GARCIA (Suplente)
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