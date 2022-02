Castilla y Le贸n celebra este domingo 13 de febrero elecciones auton贸micas, el primer gran choque electoral de este a帽o en Espa帽a. Los comicios determinar谩n qui茅nes regir谩n las pol铆ticas econ贸micas y sociales de los ciudadanos castellano-leoneses durante los pr贸ximos cuatro a帽os.

Postura frente a las alianzas

Durante las semanas de campa帽a, el l铆der del PP de Castilla y Le贸n, Alfonso Fern谩ndez Ma帽ueco, ha insistido en intentar formar un gobierno en "solitario" y, de tener que buscar apoyos, hablar铆a con todas las fuerzas pol铆ticas si las matem谩ticas no le dan. Por tanto, la alianza entre PP y Vox y que ya reflejan los sondeos a las 20 horas parece tener consistencia y tendr铆a en Juan Garc铆a-Gallardo (Vox) la llave para gobernar.

Por parte del PSOE, Luis Tudanca, ganador en las 煤ltimas elecciones aunque no logr贸 formar gobierno, mantiene la postura de gobernar con partidos que "quiera un cambio", entre los que se incluye Ciudadanos, y mantiene su veto a Vox. Sobre un posible pacto con el PP, no est谩 descartado y depender谩 de la situaci贸n derivada de las urnas.

Por parte de Ciudadanos, el veto de castigo ser谩 para el PP tras la moci贸n de censura que disolvi贸 la coalici贸n de gobierno. 鈥淟o 煤nico que no es posible es volver a darle la llave a un se帽or que ha demostrado la deshonestidad鈥, asegur贸 en una rueda de prensa el 4 de febrero. En opini贸n de Alfonso Igea, abogar铆a por una gran coalici贸n de partidos sin Ma帽ueco.

Unidas Podemos se enmarca en la l铆nea del gobierno de coalici贸n a nivel nacional y mira 煤nicamente a PSOE para gobernar, con un ojo puesto en los partidos minoritarios para que cuadren las cuentas.

El fen贸meno de la Espa帽a Vaciada est谩 llamado a ser el factor sorpresa en el recuento, dada tambi茅n la participaci贸n en zonas como Soria. En general, los partidos no mantienen vetos y podr铆an ser importante a la hora de reconfigurar mayor铆as. Soria Ya! y Espa帽a Vaciada s铆 han guardado distancia con Vox, aunque no mantienen veto claro, al igual que Por 脕vila, mientras que UPL ha mantenido su veto claro, pero no habr铆a que descartar un apoyo final.

Resultados por provincias