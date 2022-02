La Unión Europea se repliega frente al intento de Rusia de dialogar con los Estados por separado

'Divide y vencerás'. Con esta directriz, tan usada a lo largo de los siglos en decenas de conflictos, Rusia ha tratado de resquebrajar la estrategia conjunta de los países miembro de la Unión Europea. Desde el inicio de la crisis, a raíz del refuerzo militar que Rusia lleva a cabo en la frontera con Ucrania, la UE ha insistido en su unidad para responder a Moscú y en querer formar parte de las discusiones sobre seguridad que las autoridades rusas llevan a cabo con la OTAN y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

El día tres de febrero el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, aseguró que Rusia quería que los países de la OTAN y OSCE se pronunciasen por separado sobre la crisis en Ucrania, en virtud del principio de la indivisibilidad de la seguridad aprobado en Estambul en 1999, que establece que la seguridad de un Estado no se puede garantizar a costa de la seguridad de otro.

Por ello, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, envió a finales de enero cartas a sus homólogos de los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) pidiéndoles su postura sobre el principio de la indivisibilidad de la seguridad en Europa. más allá de la posición de de bloques; algo que desde Europa no parece que vaya a ocurrir, al preferir sus Estados responder de manera conjunta.

Veintisiete cartas, una respuesta

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció este jueves que ha respondido "en nombre de los Estados miembros de la UE" a las cartas que les remitió individualmente el ministro ruso de Exteriores para que se posicionaran sobre la crisis en Ucrania.

El jefe de la diplomacia comunitaria subrayó en el mismo mensaje que "las tensiones y los desacuerdos deben resolverse a través del diálogo y la diplomacia".

"Pedimos a Rusia que rebaje la tensión y que revierta su refuerzo militar dentro y alrededor de Ucrania y Bielorrusia", concluyó.

La respuesta al mensaje por escrito de Lavrov, "escrita y firmada" por Borrell en nombre de los Veintisiete, ha sido enviada hoy a los representantes rusos en Bruselas, confirmó el portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, que también afirmó que no se hará publico el contenido de dichas misivas.

El portavoz afirmó que todos estuvieron de acuerdo con que, en línea con la Política Exterior y de Seguridad Común, “el alto representante debería responder al mensaje del ministro Lavrov en nombre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea”.

“En general, porque no puedo entrar en detalles hasta que no hayamos confirmado que el destinatario ha leído la carta, puedo decir que contiene la respuesta acordada mutuamente por los 27 Estados miembros de la UE a todos los asuntos planteados por el ministro Lavrov en su mensaje escrito de finales de enero", agregó Stano.

Lavrov dice que la respuesta colectiva no satisface a Rusia

El ministro de Exteriores ruso afirmó este jueves que a Rusia no le satisface una respuesta colectiva de la Unión Europea, y continúa esperando una respuesta individual de cada uno de sus países miembros.

"Como he oído, en lugar de respuestas honestas de cada país, la UE quiere presentar un papel colectivo, que no reflejarán los matices de las posturas nacionales", dijo Lavrov en rueda de prensa al término de las conversaciones con su homóloga británica, Liz Truss.

El jefe de la diplomacia rusa indicó que en dicho caso "no prosperará el diálogo" con la UE. "Entonces vamos a pensar en cómo salir de esta situación", añadió el ministro ruso.

Dispuesto a reunirse con la UE... pero con Estados Unidos presente

Durante el comienzo del conflicto en Ucrania, Rusia reconoció estar abierta a abordar los asuntos de seguridad europea con la Unión Europea (UE), pero solo si en ese diálogo estaban presente también Estados Unidos. "A nosotros no nos preocupa tanto quién está en las negociaciones si a la cabeza de las mismas se encuentra EE UU, porque de ellos depende cómo se está construyendo la política de seguridad en Europa y de hecho, en otras partes del mundo", dijo hace más de un mes Lavrov.

En ese momento el ministro de Exteriores ruso se preguntaba si Washington y la Alianza Atlántica "permitirán que la UE actúe de forma independiente", agregando que Rusia estaba interesada en una Unión Europea independiente.

Durante las reuniones mantenidas entre la OTAN y Rusia, la Unión Europea trató de recordar que se debe contar con ellos en todas las decisiones que se tomen en sus fronteras. No obstante, lo único que se consiguió en aquel momento fue que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegurara que el bloque comunitario estaría representado a través de ellos.

La Unión Europea busca con esta respuesta conjunta fortalecer su postura de cara al conflicto. No obstante, no parece que el Gobierno ruso de síntomas de un cambio de estrategia de cara a la UE, que no es otra que relegarlo a un papel secundario como supuesto títere de los intereses estadounidenses y, por ende, de la OTAN.

Entre tanto, las tensiones continúan en el este de Europa, y las negociaciones entre los contendientes parecen condenadas a no resolverse.