Crece la presión contra el sacrificio de perros beagle en el ensayo de un fármaco: más de un millón de firmas recogidas

Los impulsores de la campaña contra la experimentación y sacrificio de perros "beagle" por los laboratorios Vivotecnia en Madrid por encargo de la Universidad de Barcelona (UB) han "entregado" este jueves simbólicamente cerca de 1.300.000 firmas recogidas a través de change.org en las instalaciones del Parc Científic de Barcelona.

Tras la iniciativa, que comenzó hace un mes, están el creador de contenido Rubén García y una ciudadana catalana, Cristina Espinach, quien ha explicado que han entregado 'telepáticamente' las firmas, pues nadie de los laboratorios ni de la UB ha querido recibirlas.

Al acto "simbólico" de entrega de firmas, que ha despertado gran interés mediático, ha asistido también una delegación de Pacma, la única entidad u organismo que según ella ha mostrado activamente apoyo a la propuesta.

"Todos han hecho oídos sordos, también este jueves los responsables del proyecto que no han querido ni recibirnos ni siquiera confirmar la recepción de firmas", ha lamentado Espinaca, quien ha reconocido estar impresionada por la "brutal" respuesta del más de millón de personas que han firmado la petición.

Con todo, ha añadido, solo estarán "satisfechos" cuando los perros sean liberados de un experimento farmacéutico por el que, ha señalado, acabarán muriendo la mayoría de los cachorros.

"Me enteré de este asunto alrededor de Navidad y no me dejaba dormir. Pensé que tenía que hacer alguna cosa. Hemos llamado a todas las administraciones sin respuesta, ya no sabemos a qué puerta más acudir", ha explicado Espinaca.

La ciudadana, motivada por la causa animalista, registró en change.org la petición sin saber que Rubén García lo había hecho pocas horas antes, y, tras darse cuenta, decidieron unir fuerzas, lo que les ha permitido recabar 1.290.000 firmas en todo el mundo en apenas tres semanas.

Si bien Espinach es consciente de que en algunas circunstancias es legal la experimentación con animales, defiende que "hay alternativas" con las que se podría investigar para el medicamento en cuestión, para la fibrosis hepática.

"Encima es un experimento en la UB que pagamos todos. El prestigio de la UB está en juego. No sé cómo se puede prestar a eso", ha denunciado.

Ante la polémica generada, la Universidad de Barcelona informó el pasado día 2 de que, según la normativa europea, antes de probar el tratamiento en humanos es obligatorio hacer el estudio de toxicidad en dos especies de mamíferos, y es imperativo que una de las dos no sea una especie roedora.

Por eso es necesario hacer el tratamiento con algún otro tipo de animal -en este caso, perros "beagle"-, para saber si posteriormente podría probarse en humanos.

El Parque Científico no dispone de estabulario para este tipo de experimentación y por eso sacó a concurso esa parte del estudio, en el que la empresa Vivotecnia de Madrid fue la adjudicataria.

El proyecto se desarrollará en la sede de Vivotecnia en Madrid el próximo mes de marzo y en una primera parte del estudio el fármaco se administrará a seis perros, que la UB se ha comprometido a dar en adopción cuando finalice el estudio.

Sin embargo, reconocen que en la segunda parte del estudio "habrá que realizar de manera imperativa un estudio de los tejidos de 32 perros mediante autopsia".

"Actualmente no se conoce ningún método alternativo al uso de estos animales que pueda sustituir a la metodología de este tipo de investigación", han remarcado los científicos del parque y de la universidad, que recuerdan que la Confederación de Sociedades Científicas de España ha reconocido que el uso de los animales es "una práctica necesaria para avanzar en el estudio de tratamientos, técnicas quirúrgicas o vacunas".