Han pasado 25 días desde que Rocío Flores decidió someterse a una operación de pecho, lo que supuso que tuviera que guardar reposo y, por tanto, mantenerse alejada de su trabajo como colaboradora en El programa de Ana Rosa. Este jueves, Rocío ha vuelto a sentarse en el sillón del Club Social para responder a todas las preguntas que los colaboradores del matinal tienen que hacerle.

Rocío ha señalado que apenas se ha puesto más pecho del que ya tenía, aunque sí ha querido dejar claro que apoya que todas las personas puedan sentirse bien con su cuerpo y, si para ello tienen que pasar por quirófano, que lo hagan. Eso sí, tanto la joven como Joaquín Prat han apuntado que las intervenciones deben ser realizadas por profesionales.

En lo que respecta a la relación de Antonio David Flores y Olga Moreno, Rocío ha señalado que la separación es "evidente", pero no sabe cómo plantean su futuro. Por tanto, ha admitido no tener "ni idea" de si la expareja seguirá compartiendo el domicilio de Málaga o no. Eso sí, Rocío ha manifestado su deseo de que nada de esto salpique ni afecte a Lola y David Flores y que su familia se siga manteniendo unida.

En cuanto a la presunta ruptura del exguardia civil y Marta Riesco, la colaboradora del matinal ha agregado que no sabe ni quiere saber nada al respecto. Rocío también ha dejado claro que, "desde el minuto cero", comentó a su padre aquello que ella pensaba que no había hecho bien con Olga Moreno.

Durante su intervención en el programa de Telecinco, Rocío también ha aportado su opinión acerca de las declaraciones de su madre en Montealto: regreso a la casa. En primer lugar, la joven ha destacado que le duele enterarse por televisión de ciertos detalles de su propia familia. Además, Rocío ha señalado que Rocío Carrasco está controlada por Fidel Albiac: "Es un ser que lo que menos tiene es luz. Aquí solo hay un maestro y es José Ortega Cano, que es torero".

"La única persona que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llama Rocío Flores y David Flores. Si a mí me da por contar mis vivencias, se cae España. Vamos a tener un poquito de cordura porque la libertad la tenemos ahora, pero antes no había libertad ninguna. Nunca he hablado porque es mi madre. Jamás he atacado a mi madre. Nunca habrás escuchado, de mi boca, decir una mala palabra de mi madre", ha agregado Rocío Flores.

La nieta de Rocío Jurado ha ofrecido su punto de vista de las declaraciones de Antonio Rossi, en las que el colaborador afirmó que Albiac se habría referido a Gloria Camila y José Fernando como "los inmigrantes": "He escuchado que eso sucedió. Delante de mí no lo dice porque no lo habría permitido. Eso, concretamente, no lo he vivido, pero sucedió".

Aunque Rocío no ha querido decir por qué sabe que Albiac se refirió con ese calificativo a sus tíos, sí ha querido dejar claro que "hemos llegado a un punto en el que todo lo que se dice de Rocío Carrasco y Fidel Albiac se lo han inventado los Mohedano o los Flores".

Rocío ha señalado que quizá algún día se plantee hablar de qué sucedió entre ella y su madre para que se produjese el distanciamiento entre ellas. También ha querido responder a las palabras de Jorge Javier Vázquez: "Nunca he hablado de mi vida porque me da vergüenza ajena tener que contarle al mundo mis vivencias. Tengo 26 años y puedo decir que, después de todo lo que me toca vivir y escuchar, creo que los años los llevo bien puestos. Que cada uno siga hablando de lo que quiera".

Por último, la joven ha señalado que no verá en directo la nueva entrega de Montealto: regreso a la casa porque no le "interesa" darle audiencia. Los colaboradores del matinal han señalado que es audiencia para Telecinco y que les interesa a todos, a lo que Rocío ha contestado: "Por supuesto, pero no voy a dar audiencia a La fábrica de la tele".