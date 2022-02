Rocío Flores muestra feliz el resultado de su operación de pecho con un vestido apretado: "Aún no es el definitivo"

Rocío Flores ha querido mostrar a sus seguidores el resultado de su operación de pecho. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, que pasó por el quirófano para mejorar su busto tras pasar por Supervivientes, ha hecho gala de un vestido apretado, el primero que se pone después de la intervención. Y se ha mostrado muy ilusionada y contenta.

"Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí", dice la joven influencer en su última publicación de Instagram.

Para su primera foto tras la operación, Ro hacía caso a las tendencias y elegía un vestido mini apretado en color verde.

"Aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación, solo me lo quité para la foto", explica también la joven.

Una intervención de la que, visto lo visto, y según ha explicado ella en sus stories, se está recuperando perfectamente: "Yo pensaba que iba a dolerme muchísimo, pero sí que es verdad que tampoco he tenido un dolor que tú digas: 'guau'"