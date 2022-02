Terelu se ve obligada a explicar por qué es amiga de Ivonne Reyes y desvela quién ha sido el hombre de su vida

Después de la dramática entrevista que le dio Ivonne Reyes este miércoles a Terelu Campos en la revista Lecturas, la presentadora ha tenido que salir a la palestra para aclarar, ante las "dudas" de sus compañeros, según señala ella misma, por qué es amiga de la venezolana.

"Me resulta curioso que haya compañeros que se extrañen de mi amistad con ella. No sé si piensan que yo no le pego a Ivonne o que ella no me pega a mí. Eso me hace ver que tienen un gran desconocimiento de la clase de persona y de mujer que es Ivonne Reyes: extremadamente cariñosa, generosa y amiga, en mayúsculas", aclara la mayor de las hermanas Campos en la misma revista.

"Sé que se la ha cuestionado mucho, pero no voy a entrar en si lo han hecho con o sin razón. Ella ha defendido su verdad judicialmente. Una verdad que a algunos nos les gusta y siguen cuestionando cuando se podían haber defendido utilizando las armas de la ley como ella ha hecho", dice sobre su litigio con Pepe Navarro.

"Ivonne es una mujer que ha sufrido mucho en la vida, sobre todo por la muerte de sus padres y por la desaparición de su hermano David. Todas esas cosas le han provocado heridas traumáticas en el alma y en el corazón con las que uno tiene que vivir. Ivonne se ha reinventado a sí misma sin ningún pudor. Para ella no hay trabajo grande o pequeño, sino bien o mal hecho", explica Terelu de su amiga.

"Ivonne es un ser extremadamente familiar, por eso siempre se ha apoyado en su hermana Clairet, en sus sobrinos y, por supuesto, en su hijo, Alejandro, quien le da fuerzas para levantarse cada vez que lo necesita. Mi hija y su hijo se llevan solo diez días de diferencia, por eso nunca me olvido del cumpleaños de Alejandro. Ese día yo tenía que salir de cuentas, pero se me adelantó el parto. Presentamos a los niños en mi programa Con T de tarde, de Telemadrid. Fue una imagen muy bonita: las dos juntas con nuestros bebés. Compartimos muchos valores y por eso la considero mi amiga", justifica.

Además, Terelu sorprende y habla abiertamente de quién ha sido para ella el hombre de su vida. "Para mí, el más importante es el padre de mi hija", afirmaba en esa misma entrevista a la venezolana. Ese no es otro que Alejandro Rubio, con quien, durante el tiempo que duró su relación, tuvo a su única hija, la también colaboradora de televisión Alejandra Rubio.