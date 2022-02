Kiko Rivera se regala una marca de ropa por su cumpleaños con una web aún sin terminar: "Soy el dueño"

Este miércoles, Kiko Rivera celebró su 38 cumpleaños y lo hizo sin el apoyo de gran parte de su familia, con la que no se habla y de la que cada día se distancia más.

Quizá por eso, para ahogar sus penas, el DJ se ha regalado a sí mismo una marca de ropa. Tal y como él mismo anunció en las redes sociales, se ha convertido en el dueño de ZeeroXX.

"Os presento mi nueva marca a partir de estos momentos", escribe en sus stories de Instagram. "Acabo de comprar algo que me ha gustado tela. No sé, me ha gustado demasiado como para no hacerle una oferta. Me siento feliz y ha sido mi autorregalo de cumpleaños. En estos momentos me convierto en dueño de ZeeroXX", explica el artista.

Se convierte así en la segunda firma de Kiko tras Kantora is mine (Cantora es mía), que ahora se llama Kmine debido a la polémica familiar.

Sin embargo, este nuevo proyecto parece inacabado o, al menos, que se ha realizado con poco margen de tiempo, ya que se le ha echado encima al hijo de Isabel Pantoja.

Según informa Semana, Rivera no ha tenido en cuenta que el diseño de este site todavía no estaba terminado del todo y ha salido a la luz con textos falsos y módulos sin editar, como si la web fuera un borrador.