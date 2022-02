Las duras declaraciones que Kiko Rivera hizo acerca de episodios íntimos de su hermana han supuesto que Isa Pantoja se muestre más firme que nunca en su decisión de, al menos de momento, no perdonar a su hermano como ya ha hecho en otras ocasiones.

Este miércoles El programa de Ana Rosa ha podido contar en el sillón de su Club Social con Isa, que ha confirmado que lleva unos días entablando conversaciones con su abogado, quien le ha explicado que hay motivos para demandar a Kiko. Sin embargo, la joven ha señalado que necesita hablar presencialmente con el letrado para, si al final decide tomar medidas legales, saber qué ocurrirá.

"No es una decisión fácil. Ya lo he meditado, pero necesito saber más información. Coger la entrevista y ver todo", ha agregado Isa, que ha querido dejar claro que no presentaría una querella legal contra el DJ, sino una demanda por la vulneración del derecho al honor y a la intimidad, que iría aparejada con una indemnización económica.

"Siempre pienso que al final va a cambiar y va a pedirme perdón. Pero creo que esta vez se ha pasado. Básicamente, lo he notado por cómo he reaccionado yo y cómo lo he pasado. Mi realidad es muy dura. Date cuenta de que mi familia, por muy alejada que yo esté de algunos familiares, con quien tengo más trato y a quien quiero y admiro es a mi hermano, mi madre y mi prima Anabel", ha explicado la joven.

Isa ha recalcado lo que ha supuesto en su vida la figura de su hermano: "Siempre ha sido un referente, el que me protege. Siempre he querido seguir sus pasos y he sentido mucha admiración. Por eso, quizás, en otros episodios que él ha contado yo lo he dejado pasar y buscaba alguna excusa. Pero esta vez no es tanto el hecho, sino por cómo se ha dado".

Isa ha confirmado, además, que Kiko aún no se ha puesto en contacto con ella y que, pese a lo que piensan muchos acerca de que el DJ podría ir a casa de la hija de Isabel Pantoja, la joven ha respondido: "Podría, pero no sabe dónde vivo".

Los colaboradores del matinal han destacado el papel que Irene Rosales está jugando en la disputa entre los hermanos. Alessandro Lecquio ha señalado que, más que templar los ánimos, parece que está "agitando" el avispero. Isa, por su parte, ha explicado que, aunque haya problemas con Kiko, Irene siempre había contactado con ella por su cumpleaños.

Además, este miércoles Kiko Rivera cumple 38 años, pero Isa Pantoja ha confirmado en el matinal que no pretende felicitar a su hermano y duda que su madre lo haga. Incluso, la joven ha explicado que piensa que Kiko sentía realmente lo que dijo a la revista.