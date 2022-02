Las nuevas amigas 'influencers' de Anabel Pantoja que han rematado su matrimonio con Omar Sánchez

Aunque según algunas informaciones, el matrimonio entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez estaba herido de muerte desde hace ya mucho tiempo, lo cierto es que mucho han hablado en programas del corazón de las razones que han llevado a la pareja a romper su relación solo cuatro meses después de su boda.

Entre ellas, una de las que toma más fuerza es la que indica que las vidas de Anabel y Omar ya no tenían nada que ver. Y, en este punto, entran en juego las nuevas amistades de ella y que él no aceptaba. Amigas influencers, como la sobrina de Isabel Pantoja, que acabaron por dinamitar y rematar la relación.

Así lo reconocía el canario en la exclusiva que dio este miércoles a Semana. "Ella había conocido nuevas amistades que a mí no me gustaban. Es muy conocida como influencer y entonces veo que se rodea de gente muy diferente a mi estilo de vida", reconoce el exsuperviviente.

Omar va más allá y llega a arremeter por su forma de vida. "Son amistades que… No voy a decir que sean de conveniencia, pero sí de un mundo irreal, superficiales. Pertenecen a un mundo, que es el de las redes, que no es el real. No me refiero a nadie en concreto, que conste, pero hay cosas de ese círculo en el que se mueve ahora que no me gustan, la verdad".

Pero, ¿quiénes son estas nuevas amigas de su ya ex que ha influido, en parte, a su ruptura? La propia publicación da este jueves nombres de las personas que ahora mismo están cerca de Anabel, que ha fichado por la agencia de representación de Dulceida.

Ella sería una de sus nuevas allegadas. Pero hay más nombres que, según la revista, suenan con fuerza. Susana Molina, Madame de Rosa, Nagore Robles, Marta Riumbau, Alba Díaz o Anima Matamoros son otras de las influencers que se suman a esta lista y con las que últimamente Anabel comparte saraos.