La mascarilla deja de ser obligatoria en la calle este jueves: ¿en qué casos hay que seguir llevándola?

La imposición de llevar mascarilla en exteriores acaba este jueves 10 de febrero, mes y medio después de que fuese recuperada. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió a finales de la semana pasada que las mascarillas han "cumplido su papel", pero se levantaría esa restricción porque los indicadores avalan que España está "en condiciones de ir relajando medidas".

En el decreto que elimina la obligatoriedad, se menciona que "a partir del 21 de enero de 2022, se observa un descenso estable" y, 15 días después, se sigue apreciando una evolución "estable hacia el descenso progresivo". Además, sobre las mascarillas, destaca que la evidencia indica que su uso "tiene un impacto mayor" en "espacios interiores en los que se reúnen personas que no conviven" y en "grandes aglomeraciones". Por todo ello, se justifica la eliminación del uso de mascarillas en exteriores.

¿Me la puedo quitar si acudo a un concierto o un evento deportivo?

Lo primero que especifica el decreto es que se mantiene la obligatoriedad en eventos multitudinarios que tengan lugar al aire libre "cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas o grupos convivientes".

¿Y si me encuentro en alguna calle muy concurrida?

En esa circunstancia concreta no entra esta norma y su uso dependerá de la voluntad de cada ciudadano, por lo que la distancia deja de ser relevante en estos casos.

¿Debo seguir llevándola en el metro u otros medios de transporte?

Sí menciona que será obligatorio el uso de mascarilla en los medios de transporte aéreo, autobús o ferrocarril. También se mantiene la obligatoriedad en cualquier transporte público o privado "complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio". Aunque sean espacios al aire libre, se tendrá que seguir llevando en los andenes de tren, metro y metro ligero y en cualquier estación de viajeros y teleféricos.

¿Y en espacios de convivencia colectiva como residencias?

Tampoco es necesario su uso en espacios que "formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan". Se refiere a residencias de personas mayores o con discapacidad y la exención especifica que los colectivos que allí viven, y los trabajadores que ejerzan allí sus funciones, deben tener coberturas de vacunación "superiores al 80% con pauta completa y de la dosis de recuerdo, acreditado por la autoridad sanitaria competente".

¿Qué afecciones o circunstancias pueden justificar no llevarla?

Si se presenta alguna enfermedad respiratoria, "que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla" o si se tiene alguna discapacidad o dependencia por la que no se disponga de "autonomía para quitarse la mascarilla" o se presenten "alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización".

El decreto también menciona otra exención que deja abierta su interpretación al no especificar casos concretos: "En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias".

¿Es obligatorio que los niños la lleven en los colegios?

El decreto no ha entrado a especificar si son obligatorias o no en patios de colegio. Al ser un espacio abierto puede entenderse que no es obligatorio su uso, pero algunas comunidades están especificando esta medida por su cuenta.

Cataluña, Extremadura, Madrid y Cantabria eliminarán este jueves la obligatoriedad de llevar mascarillas en el patio de los colegios durante los recreos. Comunidad Valenciana, Castilla y León y Asturias trabajan también ya para permitir a los alumnos estar sin mascarilla. Por su parte, Andalucía tomará la decisión este mismo jueves, a la espera del acuerdo que adopte la Comisión regional de la Junta para el seguimiento de las medidas Covid en las aulas. Si se aprueba, podría aplicarse el viernes. Los niños menores de 6 años, como ha ocurrido en cualquier circunstancia referida al uso de mascarillas, están exentos de llevarla.