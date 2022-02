Siete respuestas sobre la subida del salario mínimo pactada por el Gobierno y los sindicatos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció este miércoles el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT para elevar el salario mínimo a 1.000 euros. El pacto se suscribió tras apenas dos reuniones en las que también participó la patronal, que sin embargo decidió descolgarse y no suscribir una subida que considera "un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados". El Ejecutivo, por el contrario, insiste en que está demostrado que aumentar el salario mínimo no afecta a la creación de puestos de trabajo. Estas son las principales claves de la decisión.

¿Cuánto aumenta el salario mínimo?

Una vez se apruebe en Consejo de Ministros la subida -algo que, previsiblemente, ocurrirá el próximo 22 de febrero, dentro de un par de semanas-, ningún trabajador a tiempo completo podrá cobrar menos de 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 14.000 euros anuales antes de impuestos y cotizaciones. Esta cantidad supone una subida del 3,6% con respecto al actual salario mínimo, que se situaba en 965 euros -35 euros menos- desde el pasado septiembre.

¿A partir de cuándo tendrá efectos el aumento?

Tal y como detalló Díaz, la subida del salario mínimo a 1.000 euros tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Eso significa que, en la nómina de febrero, los perceptores del salario mínimo cobrarán 70 euros extra con respecto a la anterior: el aumento de 35 euros correspondiente a febrero, y la compensación de los 35 euros que no percibieron en la nómina de enero.

¿Hay que realizar algún trámite para percibir la subida?

No. La empresa está obligada a adecuar el salario de sus trabajadores al mínimo legal, así como a compensarles el dinero no percibido en la nómina de enero. Ningún convenio o acuerdo entre empresa y trabajadores puede suponer que el sueldo baje de los 14.000 euros anuales recién pactados.

¿Por qué la patronal se opone?

La CEOE aseguró el martes que subir el salario mínimo a 1.000 euros supone "un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados". En su opinión, la subida propuesta por el Gobierno no tiene "conexión con la productividad" y la "recuperación". No es, no obstante, la primera vez que la patronal se opone a una subida de este indicador: ya lo hizo el pasado septiembre, cuando el salario mínimo creció de 950 a 965 euros mensuales. Y tanto Díaz como los líderes de los sindicatos rechazaron este miércoles que vaya a perjudicar a la creación de puestos de trabajo. Ese escenario "es ciencia ficción", planteó gráficamente la vicepresidenta.

¿A cuánta gente beneficiará la subida?

Según detalló en la rueda de prensa el secretario general de CCOO, Unai Sordo, con el aumento a 1.000 euros mensuales, el salario mínimo tendrá 1,8 millones de perceptores en España. Hay algunos colectivos, no obstante, especialmente beneficiados por este aumento: por ejemplo, el 14% de las mujeres asalariadas son perceptoras del salario mínimo, al igual que el 30% de los trabajadores entre 16 y 24 años y el 40% de los empleados en el sector de la agricultura.

¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos años?

Desde enero de 2020, cuando se conformó el actual Gobierno de coalición, el salario mínimo ha subido exactamente 100 euros mensuales: de los 900 euros al mes en 14 pagas ha pasado, dos años después, a 1.000. La primera subida tuvo lugar en febrero de 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros con el apoyo de sindicatos y patronal. La segunda, hasta los 965 mensuales, se retrasó hasta el pasado septiembre por la oposición del sector más ortodoxo del Ejecutivo, liderado por Nadia Calviño.

La subida más importante, no obstante, tuvo lugar en enero de 2019, cuando el Gobierno -por entonces únicamente conformado por el PSOE- pactó con Unidas Podemos a cambio de su apoyo a los Presupuestos elevar el salario mínimo de 735,9 euros al mes a 900 euros mensuales en 14 pagas. En total, con respecto a esa cuantía en la que el indicador se situaba en 2018, el salario mínimo bajo la presidencia de Pedro Sánchez se ha incrementado un 35,9%.

¿Seguirá creciendo el salario mínimo?

El Gobierno, en su acuerdo de coalición, asumió el compromiso de alcanzar en 2023 un salario mínimo que equivalga al 60% del sueldo medio en España. Según el informe del comité de expertos seleccionado por el Ministerio de Trabajo, hecho público el año pasado, eso implica que, el año que viene, el indicador debería situarse entre los 1.011 y los 1.049 euros, en función de cómo crezcan los salarios durante el año.