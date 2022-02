Cómo se expande el timo de las falsas inversiones en criptomonedas que usa caras conocidas: ahora llega a LinkedIn

La red social LinkedIn puede ser un buen sitio para buscar empleo o para conectar con personas y empresas de tu sector e incluso para aprender de lo que publican otros usuarios. Y si alguien con más de 500 contactos que dice trabajar en Forbes, la revista especializada en finanzas, comparte contenidos sobre inversiones en criptomonedas en determinadas páginas web y que, además, dice que lo recomienda el presidente del Gobierno, probablemente creas que lo que dice es real.

Pero se trata de la nueva estrategia que están empleando para difundir páginas de falsas inversiones en criptomonedas utilizando caras de personajes conocidos, algo de lo que en Maldita.es os hemos hablado en múltiples ocasiones y que está dejando víctimas por todo el mundo.

Usan falsos perfiles profesionales que dicen trabajar en el mundo empresarial o de las finanzas

Si anteriormente las publicaciones sobre falsas inversiones en criptomonedas que usan personajes de famosos— aquellas que no ofrecen garantías de que pueda haber ganancias o no están autorizadas para prestar servicios— nos aparecían en anuncios de redes sociales como Facebook, algo que no ha desaparecido y por lo que preguntáis a menudo en el chatbot de Maldita.es (34 644 22 93 19), ahora van un paso más allá. Tratan de dar más credibilidad al timo creando falsos perfiles de LinkedIn que dicen trabajar en el mundo de las finanzas, las empresas o el marketing.

Pero son perfiles creados con fotos obtenidas de repositorios de imágenes. Uno de ellos es el de Leonoy Marc, que dice ser propietaria de una empresa y que ha compartido publicaciones de falsas inversiones en criptomonedas en varios idiomas.

No es un perfil real: basta con hacer una búsqueda inversa de su foto para ver que es una imagen sacada de internet y que aparece en multitud de páginas web.

Perfil ficticio. Capturas

Este no es el único perfil falso que comparte este tipo de publicaciones. Otro ejemplo es el de Randall Lowery, quien asegura trabajar como asesor financiero en Forbes y que también usa una foto sacada de un repositorio de imágenes.

Suplantan perfiles conocidos. Capturas

Siguen usando imágenes de personajes famosos y suplantando a medios de comunicación conocidos

Aunque hasta ahora no era habitual que los timadores crearan perfiles falsos en LinkedIn para atraer a futuras víctimas, el resto del fraude sigue siendo idéntico a otros de los que ya hemos alertado en Maldita.es. Esto es, usan caras de famosos asegurando que han hecho declaraciones en medios de comunicación animando a invertir en determinadas páginas web.

Es el caso de los perfiles de Leonoy Marc y Randall Lowery, que comparten una falsa publicación del diario El Mundo con declaraciones, también falsas, de Pedro Sánchez. No es la primera vez, además, que usan la imagen del presidente del Gobierno para promover este fraude.

Montaje al respecto Capturas

Pero es falso que El Mundo haya publicado un artículo con tales declaraciones de Pedro Sánchez. Como hemos mencionado anteriormente, es habitual que hagan falsos artículos de medios conocidos para atraer a las víctimas y transmitir credibilidad.

Por otro lado, la foto que usan de Pedro Sánchez con Elon Musk es un montaje. La imagen del presidente del Gobierno ha sido recortada de otra en la que aparece junto a la excanciller alemana, Angela Merkel, tomada en Berlín en 2018. Por su parte, la de Musk podemos encontrarla en multitud de artículos, pero sin la compañía de Pedro Sánchez.

La página web suplanta a Tesla y no ofrece ningún tipo de información

Todos los enlaces del falso artículo de El Mundo nos llevan a la misma página web y pretende hacernos creer que son Elon Musk y Tesla, la empresa que él mismo dirige, quienes están detrás de Tesla Coin, la supuesta criptomoneda que promocionan. Sin embargo, la página web carece de política de privacidad, de información de contacto o de cualquier otro tipo de dato. Si pulsamos sobre estos elementos de la página web, podemos ver que son botones estáticos que no nos llevan a ningún sitio.

Recientemente Elon Musk anunció en Twitter que Tesla acepta la compra de merchandising de la marca con la criptodivisa dogecoin. No obstante, no hay rastro en su perfil de Twitter o en internet de ninguna mención o alusión a Digital Tesla Coin.

Qué hacer para que no te la cuelen con el timo de las falsas inversiones

El timo de las falsas inversiones en criptomonedas lleva años moviéndose. Antes de nada, debes saber que las criptomonedas no están reguladas. No obstante, si deseas invertir, es importante que te asegures de que no se trata de un timo.

Hay varios trucos que te pueden ser de utilidad para no ser víctima de este tipo de fraudes:

- ¿Quién publica la oferta? Antes de dar tus datos es imprescindible que mires quién está detrás de la supuesta promoción. Busca siempre el nombre de la empresa en Google para conocer las opiniones de otros clientes y comprobar si algún portal especializado la ha tachado de fraude.

- El aspecto de las webs: en la mayoría de casos utilizan colores llamativos e incluyen algunos detalles para presionarte a hacer la inversión. Por ejemplo, te meten prisa con banners en los que cuentan que la oferta es limitada y que si no inviertes antes de unos pocos minutos perderás la oportunidad. No te precipites.

- Testimonios falsos: a veces también te la intentarán colar con declaraciones falsas de expertos inversores y clientes satisfechos. No te fíes.

- Acude a un asesor financiero: un especialista será capaz de descifrar si la oferta que has recibido es de fiar o no.

- Denuncia si has sido víctima: si te han timado y has perdido dinero a través de estas ofertas falsas es importante que acudas a la policía e interpongas una denuncia. Ellos sabrán asesorarte.

Si tú también crees haber sido víctima de este fraude puedes escribirnos a timo@maldita.es.